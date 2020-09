Έλον Μασκ περιουσία: Ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Έλον Μασκ περιουσία: Στην τρίτη θέση της κατάταξης με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο βρίσκεται πλέον ο Έλον Μασκ, εκτοπίζοντας από εκεί τον ιδρυτή του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με το Bloomberg. Η αξία της περιουσίας του Έλον Μασκ αποτιμάται πλέον στα 115 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση πλούτου του Μασκ οφείλεται κυρίως στη ραγδαία άνοδο των μετοχών της TESLA κατά 12%, η οποία σημειώθηκε τη Δευτέρα έπειτα από τον διαχωρισμό των μετοχών της Tesla με αναλογία 5 από μία. Έτσι, ο ιδρυτής της Tesla έγινε ο ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, μόλις κάτω από τους Μπιλ Γκέιτς και Τζεφ Μπέζος. Οι πέντε πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου κατά σειρά σύμφωνα με τη νεότερη λίστα είναι οι: Τζεφ Μπέζος, Μπιλ Γκέιτς, Έλον Μασκ, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Μπερνάρτ Αρνό (CEO της γαλλικής LVMH).

Ο Μάσκ είναι επίσης ιδρυτής πολλών άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων της SpaceX, The Boring Company, Hyperloop και OpenAI. Οι μετοχές της Tesla έχουν ήδη αυξηθεί κατά περίπου 500% μέσα στο 2020 και η αξία της εταιρείας αυτή την στιγμή ανέρχεται στα 475 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο τρόπος πληρωμής του Μασκ, όπως έχει εγκριθεί από τους μετόχους Tesla το 2018 δεν του δίνει μισθό ή έξτρα μπόνους. Αντ’ αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος πληρώνεται σε εκατομμύρια μετοχές, οι οποίες έχουν πλέον αξία δισεκατομμυρίων.

Έτσι καθώς η αξία της Tesla αυξήθηκε, εκτοξεύθηκε και η περιουσία του Μάσκ στα 90 δισεκατομμύρια μόνο φέτος. Τον Ιανουάριο του 2020 η καθαρή αξία του ανερχόταν στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, με το ήμισυ αυτού του πλούτου να αποτελείται από μετοχές της Tesla, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Forbes και Bloomberg εκείνη την εποχή.

Elon Musk's net worth is now $115 billion, pushing him past Facebook CEO Mark Zuckerberg on the list of the world's richest people, according to Bloomberg. https://t.co/hQwtOAOFLu

— CNN (@CNN) September 1, 2020