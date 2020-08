Απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Πρωτοφανής η αντίληψη της Άγκυρας

Απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Την απάντηση στην εμπρηστική δήλωση του Τούρκου αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι, ότι αιτία πολέμου είναι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, έδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η πρωτοφανής αντίληψη της Τουρκίας ότι δύναται να απειλεί με τη χρήση βίας γειτονικές της χώρες όταν αυτές ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους αντίκειται στον σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό αλλά και σε θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Καλούμε την Τουρκία να αντιληφθεί ότι το Διεθνές Δίκαιο και οι αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η σύγχρονη διεθνής τάξη δεσμεύουν όλα τα κράτη του κόσμου. Δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά και αποτελεί ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να τις υπερασπιστεί αφού η παραβίασή τους σηματοδοτεί μέγιστους κινδύνους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΞ, η Τουρκία δεσμεύεται από το Άρθρο 2 (4) του Χάρτη των Η.Ε., μεταξύ άλλων, «αν έχει διαφορετική αντίληψη, ας το δηλώσει ρητά». Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι η άσκηση δικαιωμάτων κυριαρχίας της Ελλάδας δεν υπόκειται σε καμίας μορφής τουρκική αρνησικυρία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ανέφερε νωρίτερα ότι «η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αν αυτό δεν είναι λόγος πολέμου, τότε τι είναι;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά. Ο Οκτάι έστειλε μήνυμα και στην Ευρώπη, λέγοντας «να μην περιμένει ότι η Άγκυρα θα υποχωρήσει» και ότι «δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

#BREAKING 'If Athens' attempt to expand its territorial waters isn't a cause of war, then what is?' asks Turkish vice president

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 29, 2020