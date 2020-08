Navtex Τουρκία – Ελλάδα: Το ΥΠΕΞ απαντά στην Άγκυρα

Navtex Τουρκία – Ελλάδα: Με δηκτικό τρόπο σχολιάζουν διπλωματικές τη νέα Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του ερευνητικού, σεισμογραφικού σκάφους Ορούτς Ρέις από σήμερα 27/08 έως και την 1/09. Διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex αναφέρουν: «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά». Νέα NAVTEX εξέδωσε σήμερα η Τουρκία, παρατείνοντας έτσι τις ενέργειες του τουρκικού ερευνητικού Oruc Reis.

Η τουρκική NAVTEX έχει ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή που είναι κοντά στην προηγούμενη Navtex, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά για να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis. Η νέα Navtex περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N – 027 59.77 E

34 12.28 N – 028 00.12 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.58 N – 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Μεσόγειο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί η Τουρκία είχε ανακοινώσει μια ακόμη NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα θα πραγματοποιήσει άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου. Την συνέχιση των προκλήσεων είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ λέγοντας ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνες του Oruc Reis και ότι «οι ΝΑVTEX θα συνεχιστούν μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες». Και σε έντονο ύφος τόνισε ότι «δεν θα παραχωρήσουμε ούτε μια σταγόνα νερού», προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε παρενόχληση κατά των συμφερόντων μας θα έχει τίμημα».

«Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματά μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Για όσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες Δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή», δήλωσε ο Ακάρ στο πρακτορείο Anadolu.

Αναφερόμενος δε στην κοινή άσκηση Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας-Ιταλίας, είπε ότι έχει περάσει ο καιρός που τέτοιες ενέργειες μπορούσαν να φοβίσουν την Τουρκία.

