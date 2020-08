Αλή Πασάς – Γερμανός πρέσβης: Αντιδράσεις για την ανάρτηση του Ερνστ Ράιχελ

Αλή Πασάς – Γερμανός πρέσβης: Μια μυστήρια ανάρτηση για τον Αλί Πασά έκανε ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα Ερνστ Ράιχελ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο twitter. «Ο Αλή Πασάς, κυβερνήτης των Οθωμανών, γνωστός ως Λιοντάρι των Ιωαννίνων, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος στην Ήπειρο. Απέτυχε και τον σκότωσαν. Το ακέφαλο σώμα του θάφτηκε εδώ. Σε άλλη ιστορία, είχε πνίξει 18 γυναίκες ντόπιες, επειδή αρνήθηκαν να μπουν στο χαρέμι του», έγραψε ο κ. Ράιχελ, που δημοσίευσε και φωτογραφία από την περιοχή που ετάφη ο Αλί Πασάς.

Η ανάρτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη στο ελληνικό twitter, με πολλούς να διερωτώνται τόσο για τη σκοπιμότητά της, ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που τα έβαλαν με τη Γερμανία και τη στάση της έναντι της χώρας μας, δίχως να παραλείπεται ο ρόλος της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ali Pasha, Ottoman governor aka Lion of Ioannina, tried to create an independent state in Epirus. He failed and was killed. His headless body was buried here. In another story, he had 18 local maidens drowned because they refused to join his harem. pic.twitter.com/ospc7ZQ1gZ

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) August 16, 2020