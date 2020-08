Σπυροπούλου Μύκονος: Συνεχίζει το σεργιάνι

Σπυροπούλου Μύκονος: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε για ακόμα μια φορά στη Μύκονο και απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με τους φίλους της. Μετά το τέλος από το J2US η ίδια χαλαρώνει και ζει ξέγνοιαστες στιγμές πριν την τηλεοπτική της επιστροφή. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νίκου Κοκλώνη κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους σε παραλία του κοσμοπολίτικου νησιού, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναμένεται να παρουσιάζει τη δική της εκπομπή από τη νέα σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Open.

Μπορεί ακόμα να μην έχουν διαρρεύσει περαιτέρω πληροφορίες, όμως φαίνεται ότι μετά την συνεργασία τους στο «Just the two of us», η επαγγελματική σχέση τους θα συνεχιστεί. Το βράδυ της Δευτέρας, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να χαίρεται τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου. Φορώντας ένα μαύρο maxi φόρεμα και ένα ζευγάρι μαύρα σανδάλια η παρουσιάστρια έκανε τις αγορές της ενώ πόζαρε χαμογελαστή στο φακό.

Τα γενέθλια του Κοκλώνη

Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι τα γενέθλια του είχε χθες ο Νίκος Κοκλώνης. Ο παρουσιαστής του J2US βρίσκεται στο νησί των Ανέμων και γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Nammos. Ο ίδιος συγκινημένος και ενθουσιασμένος από τις ευχές που δέχτηκε δεν σταμάτησε να ευχαριστεί τον κόσμο για τα όμορφα λόγια του. Στην Μύκονο για χάρη του Νίκου Κοκλώνη βρέθηκαν μεταξύ άλλων: η Κατερίνα Καινούργιου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Βίκυ Χατζιβασιλέιου, η Βίκυ Κάβουρα, ο Τρύφωνας Σαμαράς, η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Παύλο Σταματόπουλο, την Ρούλα Σταματοπούλου, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Πηγή δεβετζή, η Χριστίνα Παππά, η Νικολέττα Καρρά, ο Νίκος Γεωργιάδης και πολλοί ακόμη. Το πάρτι δόθηκε φυσικά χθες το απόγευμα στο Nammos και το γλέντι που στήθηκε εκεί ήταν μεγάλο! Μουσική, χορός, special cocktails, λουλούδια και μια τούρτα υπερπαραγωγή για τον Νίκο Κοκλώνη που δεν σταμάτησε να ισχυρίζεται με χιούμορ πως έκλεισε τα …20 χρόνια του!

Δείτε ακόμη