Ανασχηματισμός κυβέρνησης – νέα πρόσωπα: Ποιοι είναι οι τρεις υφυπουργοί

Ανασχηματισμός κυβέρνησης – νέα πρόσωπα: Ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, ο πρώτος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, περίπου 13 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ. Διορθωτικές είναι οι πρώτες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με μετακινήσεις και αναβαθμίσεις υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων. Στο επίκεντρο είναι η διαχείριση των κοινοτικών πόρων από το ταμείο ανάκαμψης, προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει τις σημαντικές επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού και να μπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε:

– Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, σε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

– Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, σε Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

– Την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Τσακλόγου στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

– Την τοποθέτηση της κας Ζωής Ράπτη, βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε θέση Υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας.

– Την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Ταγαρά, βουλευτή Κορινθίας, στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Τα βιογραφικά των νέων υφυπουργών έχουν ως εξής:

Πάνος Τσακλόγλου

Ο Παναγιώτης Τσακλόγλου αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Πάνος Τσακλόγλου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London).

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων και στα Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Journal of Development Economics, Journal of Policy Analysis and Management, Review of Income and Wealth, Economics of Education Review and Journal of European Social Policy) και συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα. Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών Journal of Economic Inequality και Politica Economica – Journal of Economic Policy. Πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Σύμβουλος των Πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου (2010-2011) και Λ. Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής.

Μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της ΕΕ και του Eurogroup Working Group (EWG) και αναπληρωματικό μέλος των Ecofin and Eurogroup (2012-2014) και μέλος της Economic Policy Committee (EPC)της ΕΕ (2010-2011). Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005), του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-2002) και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2006-2009).

Ζωή Ράπτη

Η Ζωή Ράπτη αναλαμβάνει υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, στον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε πριν λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η Ζωή Ράπτη είναι δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ψυχικού, μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΚΕ.

Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Μάκη Βορίδη.

Το βιογραφικό της Ζωής Ράπτη, όπως το ανέβασε η ίδια στο facebook:

Γεννήθηκα στo Νέο Ψυχικό και κατοικώ στο Ψυχικό 35 χρόνια. Κόρη του Γεωργίου Ράπτη ( Μηχανολόγου ΕΜΠ) και της Ελένης Λαμπροπούλου-Ράπτη, (Αρχιτέκτονος ΕΜΠ ), έχω ένα γιό τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, 8 ετών σήμερα. Θέλω τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε ένα προάστιο όμορφο, λειτουργικό και βιώσιμο. Σε μια γειτονιά ασφαλή, σε μια πόλη όπου ο πολιτισμός και η ανθρώπινη ευαισθησία θα είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.

Οι Σπουδές μου

1984: Αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη

1984-1989: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

1990-1991: Μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο του διεθνούς εμπορίου και της πνευματικής ιδιοκτησίας (master) στο University of Kent at Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας (LL.M with honours) in International Commercial Law

Η Επαγγελματική διαδρομή μου

1991-1996: Δικηγορώ στην Αθήνα, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο. Συνεργάζομαι με το Δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Κωστακόπουλου ως δικηγόρος εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών

1997: Ανοίγω δικό μου δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα.

2000: Διορίζομαι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ειδικεύομαι σε θέματα δικαίου του περιβάλλοντος και της χωροταξίας. Έχω χειριστεί σημαντικές υποθέσεις για την διάσωση ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, μεταξύ των οποίων της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων στο Ψυχικό, του Βυζαντινού διατηρητέου μνημείου της Ομορφοκκλησιάς στο Γαλάτσι (υπόθεση Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου-ΠΑΛΑΙ), του πρώην κτήματος Θων στους Αμπελοκήπους, του Άλσους Δήμου Βριλησσίων (πρωην Ναυτικού Οχυρού), του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Τήνου, του αισθητικού δάσους της νήσου Σκιάθου κ.λ.π.

2010: Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

2012: Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)

Η πορεία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

1997: Ως νομικός παραστάτης συνετέλεσα στην έκδοση της ιστορικής, για το Ψυχικό, απόφασης 678/1998 (ΦΕΚ Δ’ 183/1998) του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής με την οποία επανακηρύσσεται η αναδάσωση 206 στρεμμάτων της εκτός σχεδίου περιοχής των Τουρκοβουνίων.

1998: 3η Δημοτική Σύμβουλος Ψυχικού υπό τον Δήμαρχο κ. Ερωτόκριτο Νεόφυτο.

1999-2001: Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Δήμου

2000-2002: Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχικού

2002: Δημοτική Σύμβουλος υπό τον Δήμαρχο κ. Ερωτόκριτο Νεόφυτο.

2002-2004: Μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ψυχικού

2005-2006: Αντιδήμαρχος Ψυχικού με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων του και τη διεύθυνση του προσωπικού του. Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ψυχικού και Εκπρόσωπος του Δήμου στον ΕΣΔΚΝΑ

2006: 2η Δημοτική Σύμβουλος Ψυχικού με το ψηφοδέλτιο της Δημάρχου κας Ειρήνης Κατσαρού

2007: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχικού

Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ψυχικού

Μέλος Γ.Σ. της ΚΕΔΚΕ

2008: Μέλος της Επιτροπής Θεσμών της ΤΕΔΚΝΑ

2009: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Παιδείας και Υγείας

Πρόεδρος του Συνδέσμου των 4 Δήμων (Γαλατσίου, Ν. Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού) για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.

2010: Υποψήφια Δήμαρχος για τον ενιαίο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.

Νικόλαος Ταγαράς

Ο βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς είναι ένα από τα τρία νέα πρόσωπα του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Ο κ.Ταγαράς αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για ένα υπουργείο που δεν είναι άγνωστο στον κ.Ταγαρά καθώς το 2014 επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Γεννημένος το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, ο Νικόλαος Ταραράς είναι πατέρας δύο παιδιών, ενώ το επάγγελμά του είναι πολιτικός μηχανικός.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με τη ΝΔ στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για την στρατιωτική του θητεία και απολύθηκε το 1981 με το βαθμό του έφεδρου Ανθυποσμηναγού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός σε πολλά έργα σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπηρέτησε για χρόνια στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 8 χρόνια ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987 – 1994) και 4 χρόνια ως Δήμαρχος Τενέας (1999 – 2002). Ταυτόχρονα υπήρξε για 4 χρόνια Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας (1999 – 2002), Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των Τ.Ε.Δ.Κ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Ν. Κορινθίας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών.

Την οκταετία 2003 – 2010 διετέλεσε Νομάρχης Κορινθίας. Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε., Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος της Ε.Ν.Α.Ε. στις επιτροπές Μεταφορών και Δημοσίων Σχέσεων, εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στην Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, καθώς και Πρόεδρος στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Κέντρο Νέων και στο Λυσίππειο Πνευματικό Κέντρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.