Άγιος Νικόλαος – Ground Zero: Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου θα αποτελεί σύμβολο αγάπης

Άγιος Νικόλαος – Ground Zero: Την ευγνωμοσύνη του για την επανεκκίνηση των εργασιών ανοικοδόμησης του Αγίου Νικολάου στο «Ground Zero», το σημείο της επίθεσης την 11η Σεπτεμβρίου 2001, εξέφρασε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, ο οποίος τέλεσε αγιασμό στο εργοτάξιο. «Ευγνώμων για την επανεκκίνηση της ανοικοδόμησης του Αγ. Νικολάου στο «Ground Zero» με τον @NYGovCuomo. Αυτό το Εθνικό Ι. Προσκύνημα θα αποτελεί σύμβολο αγάπης, συμφιλίωσης, θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας της συνείδησης που δεν λειτουργεί με αποκλεισμούς, αλλά καλωσορίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας στις ΗΠΑ.

«Η Δευτέρα θα είναι μια πολύ συναισθηματική μέρα. Μια δυνατή μέρα », είπε ο Μιχαήλ Ψαρός, αντιπρόεδρος των Φίλων του Αγίου Νικολάου, φορέας ο οποίος σχηματίστηκε τον Ιανουάριο για να επιστρέψει το έργο στο σωστό δρόμο μετά από χρόνια σκανδάλων και κακοδιαχείρισης. «Ένα άλλο ισχυρό σύμβολο στον κόσμο για την ανάσταση των πάντων, του Ground Zero και της Νέας Υόρκης», σημείωσε παράλληλα.

Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου πέρασε από χίλια μύρια κύματα τα τελευταία χρόνια. Ο πρωτότυπος Άγιος Νικόλαος άνοιξε τις πόρτες του στην οδό Cedar το 1916, παίρνοντας το όνομά του από τον πολιούχο των ναυτικών, και έγινε γρήγορα το πρώτο σημείο συνάντησης για τους Έλληνες μετανάστες μετά την έξοδο από το νησί Έλις. Εξυπηρέτησε την κοινότητα για 85 χρόνια, διατηρώντας μια γραφική γοητεία του παλιού κόσμου καθώς οι ουρανοξύστες τον περιέβαλαν. Όταν ο Νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου κατέρρευσε την πιο σκοτεινή μέρα της Νέας Υόρκης, πήρε μαζί του και τον ιστορικό ναό.

Όπως αναφέρει το Fox News ο Γιώργος Πατάκης και οι ηγέτες της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας αποφάσισαν σχεδόν αμέσως να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου, αλλά η προσπάθεια ξετυλίχτηκε πολύ αλλόκοτα, παρακωλυόμενη από μια σειρά από ζητήματα που θυμίζουν την Οδύσσεια του Ομήρου (υπερβολικό κόστος, νομικές διαμάχες μεταξύ της εκκλησίας και της λιμενικής αρχής, η οποία κατέχει την τοποθεσία Liberty Street του νέου Αγίου Νικολάου, κατηγορίες για ανώτατα στελέχη της εκκλησίας κ.λπ.)

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, η εκκλησία έμεινε ημιτελής, αλλά ανέγγιχτη για δύο χρόνια με τα ταμεία γυμνά. Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης Andrew Cuomo και ο επικεφαλής της PA Rick Cotton συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον πατέρα Alex Karloutsos και τους επικεφαλής των Φίλων του Αγίου Νικολάου – πρόεδρο Dennis Mehiel και αντιπρόεδρο John Catsimatidis – και αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το έργο. «Χάσαμε ένα τεράστιο, μεγάλο θρησκευτικό ίδρυμα σε αυτό που συνέβη στις 9/11», δήλωσε ο Κατσιματίδης, δισεκατομμυριούχος και πρώην υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, «η επανέναρξη θα είναι νίκη για όλους τους Νεοϋορκέζους».

Grateful to restart construction at St. Nicholas at Ground Zero with @NYGovCuomo. This National Shrine will be a symbol of love, of reconciliation, and a sign of the ideals of religious liberty and freedom of conscience that never excludes, but only embraces. pic.twitter.com/cwxklQvUxt

— Elpidophoros (@Elpidophoros) August 3, 2020