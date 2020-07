Βαρουφάκης – Δανάη κάμπριο: Το ζευγάρι, σε άκρως καλοκαιρινό λουκ

Βαρουφάκης – Δανάη κάμπριο: Μια πολύ διαφορετική και άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία ανήρτησε ο Γιάνης Βαρουφάκης στον επίσημο λογαριασμό του ΜέΡΑ 25 στο Instagram. Ο επικεφαλής του κόμματος ΜέΡΑ 25 ανέβασε μια σέλφι με τον ίδιο και την σύζυγό του Δανάη Στράτου μέσα σε ένα κάμπριο αυτοκίνητο να χαμογελούν. Ο Γιάννης Βαρουφάκης και η Δανάη, χαμογελαστοί, φορούν μπαντάνες για τον αέρα και γυαλιά ηλίου, ενώ ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 κάνει thump up, το σήμα με τον αντίχειρα σηκωμένο.

Η φωτογραφία είναι από την επιστροφή τους από την περιοδεία τους στην Κέρκυρα. «Και μετά την 3ήμερη επίσκεψη του #ΜέΡΑ25 στην Κέρκυρα ήρθε η ώρα της… επιστροφής!» είναι η λεζάντα που συνοδεύει την φωτογραφία Γιάνη Βαρουφάκη και Δανάης Στράτου.

Η φωτογραφία αυτή προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media.

Πουλάνε… κοσμήματα!

Μάλιστα, στο σάιτ του κόμματος, ο Γιάννης Βαρουφάκης καλεί τους φίλους και ψηφοφόρους του κόμματος να αγοράσουν «Συλλεκτικά Αντικείμενα» του Μετώπου. «Η φωνή μας είναι στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτήν! Οι ανυπάκουοι πολίτες, φίλοι και υποστηρικτές, μπορούν να αποκτήσουν τα μοναδικά συλλεκτικά αντικείμενα που φέρουν τη σφραγίδα του ΜέΡΑ25: ξεχωριστά κοσμήματα που σχεδιάστηκαν από την γλύπτρια και εικαστική καλλιτέχνη Δανάη Στράτου, την αποκλειστική έντυπη έκδοση του μανιφέστου και άλλα αντικείμενα που θα αφήσουν το στίγμα του ΜέΡΑ25 στην κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη.

Το ημερολόγιο του ΜέΡΑ25 φέρει την υπογραφή του αρχηγού του κόμματος

«Το 2019 ήταν μια σημαντική χρονιά για το ΜέΡΑ25. Το 2020 αναμένεται να είναι ακόμα συναρπαστικότερο και το ημερολόγιο του ΜέΡΑ25 είναι εδώ για να καταγράψετε όλα τα σημαντικά της χρονιάς που μας έρχεται. Ημερήσιο ημερολόγιο, με μηνιαίο δισέλιδο στην αρχή κάθε μήνα και ιδιόχειρο αγωνιστικό μήνυμα του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη», είναι το μήνυμα που συνοδεύει την παραπάνω φωτογραφία προς τους φίλους του κόμματος.

Πιο κάτω στο ίδιο section του σάιτ, έρχονται και τα κοσμήματα που έχει επιμεληθεί η σύζυγος του κ. Βαρουφάκη, η Δανάη Στράτου. Μια καρφίτσα με κόκκινο ή λευκό χελιδόνι, ανάλογα με το τι προτιμάει κανείς. Επίσης, μπορείτε να βρείτε ασημένιο δαχτυλίδι κατασκευασμένο από ασήμι 925 και μαύρο σμάλτο. «Σχεδιάστηκε από την γλύπτρια & εικαστική καλλιτέχνη Δανάη Στράτου. Είναι εμπνευσμένο από τα χελιδόνια του ΜεΡΑ25 & European spring, το σύμβολο που φέρνει την ελπίδα πίσω στην Ευρώπη. Black Swallow Sterling Silver Ring This ring is made of sterling silver 925 and black enamel plated. A beautiful handmade item designed by installation artist Danae Stratou», γράφει ο ιστότοπος του ΜέΡΑ25 με το μήνυμα να είναι μεταφρασμένο και στα αγγλικά. Άλλωστε, υπάρχει και το «Ευρωπαϊκής» στον τίτλο του κόμματος…

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και άλλα κοσμήματα, όπως κολιέ με χελιδόνι ή κολιέ με το logo του κόμματος

Δεν θα μπορούσε, βέβαια, να λείπει και μια πιο κλασική πρόταση. Κούπες για να πιουν οι ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 τον καφέ ή το ρόφημα που προτιμούν.