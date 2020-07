Αγιά Σοφιά αντιδράσεις: Τι λέει ο Τούρκος Νομπελίστας Ορχάν Παμούκ

Αγιά Σοφιά αντιδράσεις: Παρέμβαση για το ζήτημα της Αγιάς Σοφιάς, η οποία πλέον μετατρέπεται από μουσείο σε τζαμί έκανε με δήλωσή του στο BBC ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2006 Τούρκος συγγραφέας, Ορχάν Παμούκ. «Το να μετατρέψουμε την Αγιά Σοφιά σε τζαμί είναι σαν να λέμε στον υπόλοιπο κόσμο, δυστυχώς, δεν είμαστε πλέον κοσμικό κράτος», τόνισε στη λιτή του δήλωση ο Ορχάν Παμούκ στην ανταποκρίτρια του BBC, Orla Guerin. Σημειώνεται ότι στο διάγγελμά του για το ζήτημα της Αγιάς Σοφιάς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι στις 24 Ιουλίου θα γίνει προσευχή στην Αγιά Σοφιά. «Η Αγία Σοφία θα αρχίσει να λειτουργεί ως τζαμί μετά από 86 χρόνια. Εύχομαι αυτή η απόφαση να είναι επωφελής για όλη την ανθρωπότητα. Οι πόρτες της Αγίας Σοφίας θα είναι ανοιχτές σε όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Καλώ όλους να σεβαστούν την απόφαση για την Αγία Σοφία που ελήφθη από τα δικαστικά και εκτελεστικά όργανα της χώρας μας. Το θέμα για το πώς και με ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η Αγία Σοφία είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Έτσι απ’ αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε στάση ή έκφραση πέρα από την απόφαση των δικαστικών και εκτελεστικών οργάνων της χώρας συνιστά παραβίαση της εθνικής μας ανεξαρτησίας», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ερντογάν, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στην Αγία Σοφία για να γιορτάσουν την απόφαση. «Αυτοί που την έχτισαν το έκαναν για να λατρεύουν τον Θεό επίσης», δήλωσε ο δάσκαλος Οσμάν Σαριχάν. «Δόξα τον Θεό, σήμερα επέστρεψε στον αρχικό σκοπό της. Σήμερα θα λατρεύσουμε τον Θεό σε αυτό το τζαμί», πρόσθεσε.

