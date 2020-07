White Porscha – ποιος είναι: Ψάχνουν όλοι το μυστήριο πρόσωπο, χαμός στο Twitter

White Porscha – ποιος είναι: Με τον γνωστό και ιδιαίτερο τρόπο τους σχολίασαν οι χρήστες του Twitter τις αποκαλύψεις του για τα τεκταινόμενα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Στάθηκαν, βέβαια, στην White Porscha που φαίνεται ότι κινούσε τα νήματα, για τον ρόλο της οποίας η σιωπή από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκωφαντική, ενώ ΝΔ και ΚΙΝΑΛ ζητούν εξηγήσεις. Στη μήνυσή του την οποία κατέθεσε στην Εισαγγελία της Αθήνας, ο Χρήστος Καλογρίτσας περιγράφει με λεπτομέρειες, έγγραφα και συνoμιλίες μέσω e-mail, πώς «στήθηκε η δουλειά» με την εικονική σύμβαση ώστε να εξασφαλίσει τα χρήματα για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Εκεί που «καίει» την προηγούμενη κυβέρνηση ο Καλογρίτσας είναι με την παρουσίαση e-mail ημερομηνίας 27- 8- 2016 (του Λιβανέζου Φουάντ Κούρι της CCC προς τον ίδιο / το e-mail παρατίθεται στη μήνυση) από το οποίο προκύπτει ότι υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της τότε κυβέρνησης τα ήξεραν όλα. Στο e-mail εμφανίζεται το κωδικοποιημένο όνομα «White Porscha», ενώ γίνεται αναφορά στο «White House», που κατά δήλωση των δικηγόρων του Χρήστου Καλογρίτσα -παρουσία μάλιστα του επιχειρηματία- δεν είναι άλλο από το Μαξίμου. Περιγράφεται επίσης λεπτομερώς ο τρόπος της καταβολής των 3 εκατομμυρίων ευρώ και τη τελική τους κατάληξη.

«Ο επικεφαλής και ο Λευκός Οίκος, και η White Porscha είχαν συμφωνήσει τα τραπεζικά στοιχεία των “φίλων” στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ποιου τα στοιχεία θα χορηγηθούν μέσω του Κυπριακού Αριθμού, που είχα μοιραστεί μαζί σας. Ας παραμείνουμε σε αυτή τη φόρμουλα. Η προκαταβολή θα πάει σε “φίλους” στα Η.Α.Ε. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εκείνοι με τη σειρά τους θα την στείλουν τοπικά. Είμαι πεπεισμένος ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε αυτό. Αναμένοντας τις απόψεις σας».

Να βγει και δώσει εξηγήσεις για το μπαράζ αποκαλύψεων, κάλεσε εκ νέου τον Αλέξη Τσιπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. «Ο κ. Τσίπρας οφείλει -σήμερα κιόλας- να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τα όσα γίνονταν στο… μαγαζί, όπως έλεγε ο κ. Νίκος Παππάς, στενότερος συνεργάτης του και πρωταγωνιστής όσων -αδιανόητων σε μια Δημοκρατία- πληροφορήθηκαν το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες. Εγείρονται μείζονος σημασίας ζητήματα που αφορούν τον σεβασμό των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών στον τόπο μας». Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Τσίπρας για εικονικές συμβάσεις; Δεν ήξερε τίποτα για εκατομμύρια που άλλαζαν χέρια; Δεν ήξερε τίποτα για το σύστημα που επιχειρήθηκε να στηθεί στα ΜΜΕ; Η σιωπή του διευρύνει το “πολιτικό κατηγορητήριο” στη συνείδηση των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα.

