Πάνος Καμμένος – παρακράτος: “Δουλειές και παρακολουθήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ”

Πάνος Καμμένος – παρακράτος: Για παρακράτος – σοκ που λειτουργούσε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνει λόγο η ΝΔ με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά». «Τα όσα ανατριχιαστικά αποκαλύπτονται σήμερα από την εφημερίδα “Παραπολιτικά” δείχνουν ότι το παρακράτος που λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν είχε μόνο ένα πλοκάμι, αυτό του παραδικαστικού, αλλά πολλά», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και συνεχίζει: «Οι εντολές προς την Αστυνομία από τη σύζυγο του τότε Υπουργού Άμυνας (σ.σ. Ελενα Τζούλη, σύζυγος του Πάνου Καμμένου), για τη σύλληψη δύο δημοσιογράφων, του Γιάννη Κουρτάκη και του Παναγιώτη Τζένου, η φυσική παρακολούθησή τους και όσα απίστευτα έχουν καταγραφεί, παραπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα κι όχι σε ευρωπαϊκή δημοκρατία».

Η ανακοίνωση της ΝΔ καταλήγει: «Από τις αποκαλύψεις προκύπτει ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ήταν σε γνώση της δράσης του παρακράτους ύστερα από ενημέρωση του τότε αρχηγού της ΕΥΠ (σ.σ. του Γιάννη Ρουμπάτη). Τι έκανε; Γιατί αδράνησε; Ήταν τέτοια η ισχύς του συγκυβερνήτη του και της συζύγου του ώστε τους έκανε πλάτες; Σε κάθε περίπτωση καλείται τώρα να πάρει θέση».

Τι αναφέρουν τα «Παραπολιτικά»

Η εφημερίδα «Παραπολιτικά» φέρνει στο φως διαλόγους κορυφαίων αξιωματικών της ΕΛΑΣ, που σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να έπαιρναν εντολές από την Ελενα Τζούλη, σύζυγο του Πάνου Καμμένου, προκειμένου να συλληφθούν οι Γιάννης Κουρτάκης και Παναγιώτης Τζένος. Στο 70σέλιδο έγγραφο της ΕΥΠ , όπως αναφέρουν τα Παραπολιτικά, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ένα κομβικό πρόσωπο στον χώρο της ΕΛ. ΑΣ τον απόστρατο αξιωματικό Σπύρο Παπαχρήστο ο οποίος δολοφονήθηκε μπροστά από την ταβέρνα Κρητικός στην Παλλήνη τα ξημερώματα της Τρίτης 1ης Μαΐου 201 8. Ο Παπαχρήστος ήταν κουμπάρος με τον επιχειρηματία Νίκο Πατέρα αλλά και τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και συγκυβερνήτη του Αλέξη Τσίπρα, Πάνο Καμμένο.

Σε αυτές τις απομαγνητοφωνήσεις, δύο χρόνια πριν από τη δολοφονία του, ο Παπαχρήστος εμφανίζεται να έχει συνεχείς και επαναλαμβανόμενες συνομιλίες και συναντήσεις τόσο με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο την περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση, όσο και με το δικηγορικό γραφείο της συζύγου του Ελενας Τζούλη αλλά και την ίδια, καθώς και με σταθερό τηλέφωνο που – σύμφωνα με διασταύρωση των στοιχείων – ανήκει στον επιχειρηματία Νίκο Πατέρα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της ΕΥΠ υπάρχει ένας ολόκληρος φάκελος που αφορά τον Γιώργο Γκρίζη, τότε υποδιευθυντή του Τμήματος Εκβιαστών. Τα «Παραπολιτικά» συνδέουν την υπόθεση με επιχείρηση της Αστυνομίας στα γραφεία της εφημερίδας, έπειτα από μήνυση του Πάνου Καμμένου στην οποία συνελήφθη ο Παναγιώτης Τζένος ενώ ο Γιάννης Κουρτάκης μετέβη μόνος του στη ΓΑΔΑ.

Σε διάλογο που έχει καταγραφεί, ο τότε Αττικάρχης Χρήστος Παπαζαφείρης φαίνεται να δίνει εντολές στον Γκρίζη για να γίνει η σύλληψη, χωρίς καν να γνωρίζει τι λέει η μήνυση. Μάλιστα, όταν ρωτάει για το περιεχόμενο της μήνυσης, ο Γκρίζης παραδέχεται ότι πρόκειται πιο πολύ για συκοφαντική δυσφήμηση παρά για εκβιασμό. Όταν ερωτάται γιατί το έφερε η Τζούλη στο Εκβιαστών, η απάντηση είναι: «Ήταν επιθυμία να έρθει εδώ, γιατί ήταν δυσαρεστημένοι την άλλη φορά με την Κρατική».

Ο διάλογος μεταξύ Γιώργου Γκρίζη και Χρήστου Παπαζαφείρη όπως τον δημοσιεύουν τα Παραπολιτικά

Γ..· Παρακαλώ.

Χ.: Γιωργο, ο διοικητής είμαι. Μίλα με τον Πράπα για κάτι που του είπα Ιάσονος στον 7ο όροφο είναι αυτός. Σας το είπε εκεί η δικηγόρος

Γ: 7ο

Χ: Στείλε παιδιά ο Πράπας πρέπει να έχει ήδη. Του έχουν πει από το πρωί να Βάλει

Γ: Ωραία

Χ: Για συζήτα μαζί τώρα γιατί πρέπει να τα στείλει πριν τελειώσει η άλλη για να τον εντοπίσουν και όταν τελειώσει τον Βουτάνε. Κοίτα μη δε τον βουτήξουν τη γ…με

Γ: Ωραία διοικητά

Χ: Κράτησέ το όμως στα στεγανά

Γ: Ναι ακριβώς

Χ: Γιατί άμα δε τον πιάσουμε τη γ…ς κι εσύ κι εγώ. Ακουσες τι σου είπα

Γ: Ωραία οπότε θα συνεννοηθούμε με τον…

Χ: Κοίτα να δεις τι λέει η μήνυση και να μου πεις τι λέει η μήνυση μετά. Τι λέει περίπου. Καταθέτει τίποτα υπόμνημα; Τι έχει καταθέσει;

Γ: Υπόμνημα είναι

Χ: Για εκβιασμό

Γ: Πιο πολύ βγαίνει συκοφαντική δυσφήμηση από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά

Χ Γιατί το έφερε στο Εκβιαστών;

Γ Ηταν επιθυμία να έρθει εδώ πέρα γιατί ήταν δυσαρεστημένοι την άλλη φορά με την Κρατική

Χ: Α, εντάξει

Γ: Και μου λέει εδώ πέρα ότι πρέπει να μείνει πάρα πολύ κλειστό καταλαβαίνεις γιατί μας πήρε και μας σήκωσε

Χ: Καλά πάρε τον Πράπα. Του είπα να το πει στα τρία άτομα να βάλει εκεί τρία άτομα μόνο κλειστά Αυτό του είπα κι εγώ

Γ: Ωραία έχει Βάλει δηλαδή έτσι

Χ: Γιατί νόμιζα θα έρθει στην Κρατική η μ….ω να πούμε αλλά εντάξει πες του να μην το ξέρει κανένας πες μου σε ποια άτομα το είπες γιατί άμα γίνει κάτι αυτούς θα γ@μήσω μετά

Γ: OK διοικητά Τώρα εγώ θα στείλω δικά μου άτομα εννοείται

Χ: Ναι δικά σου Πάρε όμως τον Πράπα συζήτα να ξέρουμε σε ποιον το είπε Γιατί του είπα να Βρει τρία άτομα Εχουν τίποτα αυτοί Και πες του stop μην ασχολείσαι γιατί αν μάθει τίποτα θα την πληρώσει ο Πράπας πες του μετά

Γ: Βέβαια OK διοικητά Ακόμα δεν έχει φύγει η κυρία είμαι ακόμα σε αυτή τη φάση Μόλις φύγει

Χ: Να διώξετε άτομα όμως από τώρα να πάνε εκεί να τον έχουν stand by

Γ: OK τον παίρνουμε και μιλάω τώρα επιτόπου

ΣΥΡΙΖΑ: Πάει πολύ η ΝΔ να μας εγκαλεί

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επιλεκτικά στοιχεία της δικογραφίας και εγκαλεί το «παρακράτος της Δεξιάς» όπως λέει. Σημειώνει δε ότι ο Αλ. Τσίπρας, μόλις ενημερώθηκε από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ Γ. Ρουμπάτη ζήτησε να οδηγηθεί ο φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

«Η εφημερίδα “Παραπολιτικά” παρουσιάζει σήμερα επιλεκτικά στοιχεία από τη δικογραφία μιας υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην αποφασιστικότητα που επέδειξε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΥΠ προχώρησε την έρευνα σε βάθος και εξάρθρωσε ένα σύστημα, που αν είχε κάποιες πολιτικές διασυνδέσεις, αυτές δεν είχαν καμία σχέση με την Αριστερά. Ήταν ένα παρακράτος που είχε στηθεί από τη Δεξιά με πλοκάμια μέσα στην αστυνομία, ακόμη και σε δικαστικούς.

Ο τότε Πρωθυπουργός μόλις ενημερώθηκε από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, έδωσε σαφή εντολή η έρευνα να πάει μέχρι τέλους, χωρίς να παραβλέψει κανέναν, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, και ο φάκελος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Πράγμα το οποίο και έγινε, για αυτό άλλωστε και υπάρχει σήμερα το εν λόγω υλικό από τη δικογραφία της υπόθεσης, το οποίο όμως αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα παρουσιάζει η εφημερίδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του τόλμησε τότε κάτι που δεν το είχε τολμήσει καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Ακριβώς επειδή δεν είχε δεσμεύσεις και δεν την κρατούσε κανένας. Πάει πολύ, λοιπόν, σήμερα η εν λόγω εφημερίδα και πολύ περισσότερο η ΝΔ να εγκαλούν αυτούς που ανέδειξαν το σκάνδαλο. Όσο και να το προσπαθούν, είναι αδύνατο να μετατρέψουν το άσπρο σε μαύρο».