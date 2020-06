Ποδήλατο και καρκίνος: Γιατί πρέπει να ξεκινήσετε τώρα

Ποδήλατο και καρκίνος: Κάνοντας μισή ώρα καθημερινά σωματική άσκηση μέτριας έντασης, όπως για παράδειγμα ποδήλατο, μειώνουμε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο κατά 31%. Μελέτη Αμερικανών επιστημόνων έδειξε πως δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας από την κακοήθεια.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας «MD Anderson Cancer Center», ζήτησαν από 8.002 ενήλικες Αμερικανούς να συμμετάσχουν στη μελέτη «Reason for Geographic and Racial Differences in Stroke» (REGARDS) που αφορούσε την ιχνηλάτηση σωματικής δραστηριότητας επί επτά συνεχόμενες ημέρες, κατά τη χρονική περίοδο 2009-2013. Οι εθελοντές που συμμετείχαν ήταν πάνω από 45 ετών και δεν είχαν εμφανίσει καρκίνο. Επιπλέον, φορούσαν στους γοφούς τους επιταχυνσιόμετρο.

Όσοι έκαναν καθιστική ζωή, διέτρεχαν 82% μεγαλύτερο κίνδυνο

Μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια 268 από τους συμμετέχοντες της έρευνας απεβίωσαν από κάποια μορφή κακοήθειας. Η ανάλυση των στοιχείων των Αμερικανών ερευνητών έδειξε ότι, όσοι έκαναν καθιστική ζωή, διέτρεχαν 82% μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από καρκίνο σε σχέση με αυτούς που ήταν πιο ενεργητικοί στη διάρκεια της ημέρας. Η μελέτη έλαβε υπόψη της την ηλικία, το φύλο και την κατάσταση της νόσου των ατόμων. Παρόλα αυτά όσοι έκαναν ελαφριά, μέτρια ή έντονη σωματική άσκηση, είχαν καλύτερα αποτελέσματα.

Κάνοντας έστω και μισή ώρα ποδήλατο την ημέρα μειώνεται κατά 31% ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ωστόσο και η σωματική άσκηση μικρότερης έντασης ήταν επίσης ευεργετική στον οργανισμό. Για παράδειγμα, με περπάτημα διάρκεια μισής ώρας, η μείωση θανάτου από καρκίνο είναι 8%.

Με μέτρια καθημερινή άσκηση μειώνεται ο κίνδυνος κατά 31%

«Η αντικατάσταση 30 λεπτών καθιστικού χρόνου με φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης συσχετίστηκε με 31% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο», αναφέρει χαρακτηριστικά η καθηγήτρια Susan Gilchrist, αναπληρώτρια καθηγήτρια για την Κλινική Πρόληψη του Καρκίνου, αλλά και επικεφαλής της μελέτης.

