ΑΟΖ Ελλάδα – Ιταλία: Έπεσαν οι υπογραφές, τι είπαν οι δύο ΥΠΕΞ

ΑΟΖ Ελλάδα – Ιταλία: Σε μιας ιστορικής σημασίας διπλωματική συμμαχία προχώρησε η χώρα μας με την υπογραφή της οριοθέτησης ΑΟΖ στο Ιόνιο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας από τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο. “Ιστορική μέρα” χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την υπογραφή της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, στις κοινές δηλώσεις του με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το δίκαιο των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων. “Το διεθνές δίκαιο προσδιορίζει τις κόκκινες γραμμές” σημείωσε χαρακτηριστικά.

“Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με όλους τους γειτονές μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου” επισήμανε ο Νίκος Δένδιας προσθέτοντας: “Η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών επιτυγχάνεται με έγκυρες συμφωνίες, και όχι με άκυρες όπως αυτή της Τουρκίας με τον Σάρατζ και με μονομερή κατάθεση χαρτών στον ΟΗΕ. Αποδεικνύεται περίτρανα ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας στη Μεσόγειο” ανέφερε. Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε την άρση των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας: “Η Ελλάδα αίρει από την προσεχή Δευτέρα και σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα τους όποιους περιορισμούς”είπε και εξέφρασε την ελπίδα “οι Ιταλοί φίλοι μας να περάσουν και φέτος τις διακοπές στη χώρα μας”.

FMs @NikosDendias & @luigidimaio sign the Agreement on the Delimitation of Maritime Zones between #Greece & #Italy

Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & L. Di Maio υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ 🇬🇷 & 🇮🇹@ItalyMFA pic.twitter.com/ncqpktY9xf

