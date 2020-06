Γιώργος Πρίντεζης τατουάζ: Πίσω από τα σχέδια

Γιώργος Πρίντεζης τατουάζ: Μπορεί πλέον ο Γιώργος Πρίντεζης να έχει πάνω του πάρα πολλά τατουάζ μετατρέποντας το σώμα του σε έναν υπέροχο καμβά για τους tattoo artists όμως οκτώ χρόνια πριν και πιο συγκεκριμένα το 2012, ο Πρι Πρι όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά, είχε μόλις ξεκινήσει να ‘βαράει’ τα tattoo του.

Σε μια throwback φωτογραφία που ανέβασαν οι καλλιτέχνες Γιάννης Καραμπέτσος aka Sake και Γιώργος Καλοδήμας, ποζάρουν μαζί με τον διεθνή μπασκετμπολίστα καθώς ο ένας είχε αναλάβει να ‘βαρέσει’ το δεξί και ο άλλος το αριστερό χέρι του τότε παίκτη του Ολυμπιακού.

Ποια είναι όμως η ιστορία πίσω από τα σχέδια που είχε επιλέξει τότε ο Γιώργος Πρίντεζης;

Όπως μας είπε ο Γιάννης Καραμπέτσος ιδιοκτήτης του Sake Tattoo Crew Studio, o Γιώργος Πρίντεζης είχε βρεθεί στο χώρο του το 2012 αμέσως μετά το ιστορικό buzzer beater στην Κωνσταντινούπολη όπου ο Πρίντεζης είχε χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό της Ευρωλίγκας με καλάθι στη λήξη του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας ήταν 61 – 60 με την ΤΣΣΚΑ να προηγείται σε έναν τελικό που θα αναδείκνυε τον Πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Βασίλης Σπανούλης στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού έκανε τη διείσδυση και ο Γιώργος Πρίντεζης έβαλε το καθοριστικό καλάθι που χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη και στέφθηκε Πρωταθλητής.

Μετά από τη μεγάλη αυτή στιγμή του λοιπόν, ο Γιώργος Πρίντεζης εμπιστεύθηκε το Γιάννη Καραμπέτσο να ξεκινήσει να ‘βαράει’ ένα τατουάζ με θρησκευτικό περιεχόμενο στο δεξί του χέρι και τον Γιώργο Καλοδήμα ένα σχέδιο τύπου Maori στο άλλο, θέτοντας κάπως έτσι τις πολύ γερές βάσεις για τα ‘μανίκια’ που ακολούθησαν.

Ο Sake, ειδικεύεται στα ρεαλιστικά tattoo και αγαπάει ιδιαίτερα τα πορταίτα, μάλιστα έχει ‘χτυπήσει’ μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα αθλητών του μπάσκετ πάνω σε κόσμο που του το ζήτησε όπως τον Kobe Bryant και τον Michael Jordan, τον οποίο μάλιστα όπως μας είπε έχει και ως πρότυπο.

Ο Sake για τον Michael Jordan και τις διαλέξεις που θα δώσει σε σημαντικούς φορείς

«Πρώτα είχα ακούσει για έναν υπεραθλητή και μετά τον είδα στην τηλεόραση . Εκείνη την εποχή ζωγράφιζα και δεν έδινα σημασία σε κάτι άλλο πέρα από αυτό . Εμεινα άναυδος με τα κατορθώματα του και σύντομα έγινε ένα από τα πιο σημαντικά πρότυπα στην ζωή μου . Θαύμαζα ότι προσπαθούσε κάθε φορά να ξεπερνάει τον εαυτό του με το πάθος αλλά και με τα skills του. Ο κύριος αντίπαλος του κάθε φορά ήταν ο εαυτός του , κάτι το οποίο τον ωθούσε να κάνει το κοινό και τους συναθλητές , του πάντα να μένουν άναυδοι. Εξίσου σημαντικό ήταν να ξεσηκώνει την ομάδα του όσο μπορούσε , για να γίνουν όλοι καλύτεροι και να κατακτήσουν τους στόχους τους.

Προφανώς αυτό δεν γίνεται με ένα χάδι αλλά με πάθος και αγώνα. Δεν φοβόταν να δοκιμάσει και αλλά πράγματα και να συμμετέχει σε διαφορετικά αθλήματα. Ατέλειωτες ώρες εξάσκησης πάντα παραπάνω από τους άλλους … μα πως αλλιώς μπορείς να γίνεις καλύτερος, και στην δική του περίπτωση ο καλύτερος όλων.

Αυτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του MJ23 που μου άλλαξαν τον τρόπο σκέψης για όλη μου την ζωή! Ελπίζω να το περάσω και εγώ αυτό στα παιδιά μου. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για κάποιες διαλέξεις που θα δώσω σε πολύ σημαντικούς φορείς και θα είναι βασισμένες πάνω σε αυτό το μοτίβο . Talent is not enough …. WORK HARDER.».

