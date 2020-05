Ιωάννα Τούνη μαγιό: Βγήκε για φωτογράφιση και… ξέσπασε μπόρα

View this post on Instagram

👙🔥 𝐆𝐈𝐕𝐄𝐀𝐖𝐀𝐘 🔥👙 Σήμερα κάναμε την πρώτη εξωτερική φωτογράφιση της @bubblegun_world για τα μαγιό και σε λίγες μέρες θα πηγαίνουμε για μπανάκι…Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δώσω δωράκι σε 𝟱 τυχερές από εσάς ένα μαγιό της επιλογής σας από το μαγαζάκι μου!!!Όλα τα μαγιό είναι φτιαγμένα στην ελλάδα με πολύ πολύ αγάπη!! Για να μπείς στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔸Follow @bubblegun_world .⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ 🔸Follow @stela_passari . 🔸Tag 3 άτομα στα σχόλια . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ______________________________________________ ⚠️‼️Όσα περισσότερα σχόλια κάνετε, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχετε!!! ℹ️ Η κλήρωση θα γίνει μέσω εφαρμογής για να είναι δίκαιη για όλους ώστε να έχουν ίσες πιθανότητες είτε σχολιάζουν πρώτοι είτε τελευταίοι!!!Ο διαγωνισμός θα λήξει στις 15/05 𝙂𝙊𝙊𝘿 𝙇𝙐𝘾𝙆 💋 —Υ.Γ δεν είμαστε μαλδίβες αλλά εκεί ήθελα φέτος να κάνουμε την φωτογράφιση🤷🏻‍♀️—