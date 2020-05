Just the two of us: To J2US επέστρεψε μετά από περίπου ένα μήνα απουσίας με τον Νίκο Κοκλώνη στο τιμόνι της παρουσίασης. Συντελεστές, διαγωνιζόμενοι, εργαζόμενοι στο πλατό και γενικότερα όποιος επρόκειτο να είναι παρών στα γυρίσματα, υπεβλήθη σε τεστ για τον κορωνοϊό τις ημέρες που προηγήθηκαν. Η οδηγία ήταν σαφής και έτσι δεν θα επιτρεπόταν σε κανέναν να μπει στο στούντιο αν δεν είχε υποβληθεί προηγουμένως στο τεστ του κορωνοϊού. Η παραγωγή φρόντισε να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά, μαντηλάκια, αντιστηματικά, γάντια και μάσκες μιας χρήσης, τις οποίες φορούσαν όλοι, με εξαίρεση τους καλλιτέχνες επί σκηνής και τους κριτές. Επίσης υπάρχουν πλέξιγκλας ανάμεσα στους κριτές. Πάμε να δούμε τα πιο επεισοδιακά στιγμιότυπα.

Just the two of us: Ο Φασουλής “την είπε” στη Σπυροπούλου

Το τραγούδι του Σάκη Ρουβά«Έλα μου» τραγούδησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο δεύτερο show του J2US, όμως δεν κατάφερε να πείσει την κριτική επιτροπή. Η γνωστή παρουσιάστρια ναι μεν ήταν καλύτερη από το πρώτο επεισόδιο που παρουσιάστηκε πριν την πανδημία του κορωνοϊού, κάτι που της επεσήμαναν και οι κριτές, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν κατάφερε να τους κερδίσει και συγκέντρωσε μόλις 24 βαθμούς. Ιδιαίτερα αυστηρός όμως εμφανίστηκε και ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος λίγο πριν βαθμολογήσει την εμφάνισή τους έκανε μια παρατήρηση στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την κίνησή της να τον πλησιάσει και να του ζητήσει να μην είναι ξανά τόσο αυστηρός μαζί της.

«Μη με ξαναπλησιάσεις όπως την άλλη φορά στην τηλεόραση γιατί δεν ήταν ευγενικό την ώρα που μιλάω στην τηλεόραση να μπεις και να πεις ότι είμαι αυστηρός μαζί σου. Αν και ήσουν πολύ γλυκιά… δεν είναι θέμα ασφαλείας, είναι θέμα συμπεριφοράς» ανέφερε ο Σταμάτης Φασουλής.

Just the two of us: Η εμφάνιση του Τρύφωνα εκνεύρισε Βανδή – Φασουλή

Ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα βγήκαν στη σκηνή του J2US και τραγούδησαν “Βγάλε το μαντήλι”. Η εμφάνιση, όμως, του γνωστού κομμωτή έκανε έξαλλους τη Δέσποινα Βανδή και τον Σταμάτη Φασουλή, οι οποίοι του τα είπαν… έξω από τα δόντια. «Όλο αυτό που είδα δεν το βρίσκω χαριτωμένο, δεν μου αρέσει. Είπες ένα παραδοσιακό τραγούδι, φορώντας μια παραδοσιακή φουστανέλα… Για τη δική μου αισθητική όλο αυτό δεν μου ταιριάζει. Μην το ξανακάνεις με το να ακουμπάς στην παράδοση. Σε οτιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ελληνική μουσική και στην ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Την επόμενη φορά που θα ακουμπήσεις ένα τραγούδι παραδοσιακό, οι επιλογές σου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να φαίνεται ότι δεν το κοροϊδεύεις. Είναι εμπαιγμός αυτό το πράγμα. Θες να μιλήσουμε σοβαρά; Δεν είναι σωστό αυτό ούτε για σένα, ούτε για τους ανθρώπους που μπορεί να σημαίνει πολλά η φουστανέλα. Πρόσεχε γιατί μπορεί να “καείς” από μόνος σου. Πρόσεχε λίγο, ειδικά ότι έχει σχέση με την ελληνική παράδοση», είπε η Δέσποινα Βανδή.

«Να τραγουδήσεις σωστά τουλάχιστον, να μάθεις τους στίχους, να κάνεις περισσότερες πρόβες. Τώρα μιλάω εγώ, άστο εσύ. Τον έχεις πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ, δεν έμαθες καν τις δύο βασικές νότες. Τι έμαθες; Σκ…ά τα έκανες. Για σοβάρεψε λίγο για να γίνεις πιο χαριτωμένος. Καίγεσαι πια, ξεπερνάς το “χαριτωμένο”…», είπε ο Σταμάτης Φασουλής.

«Στεναχωρήθηκα. Δεν μπορώ εγώ να τιμήσω τη χώρα μου, βάζοντας μια στολή; Δεν το αξίζω, δηλαδή; Μου λέτε ότι προσπάθησα να κατατροπώσω την ελληνική παράδοση, κάτι πρέπει να πω κι εγώ να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Αυτό είναι προσβολή!», απάντησε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Just the two of us: Η Χριστίνα Παππά έπαθε κρίση πανικού

Κρίση πανικού λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή του J2US έπαθε η ηθοποιός Χριστίνα Παππά. Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Παππά, που ήταν ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Φραντζή, τραγούδησε στο J2US το «είσαι παιδί μου πειρασμός», αλλά όταν ήρθε η ώρα να ακούσει τα σχόλια των κριτών, αποκάλυψε ότι δεν αισθανόταν καθόλου καλά και ότι είχε περάσει λίγο πριν μια κρίση πανικού.

«Να σας πω κάτι, με έπιασε μια κρίση πανικού και με το ζόρι τώρα αναπνέω. Δεν νιώθω και πολύ καλά σήμερα. Με έχει πιάσει μια δυο μέρες τώρα και με το ζόρι αναπνέω. Θα βάλω τα κλάματα από το άγχος… Φοβάμαι μη λιποθυμήσω και κρατιέμαι με το ζόρι», είπε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Παππά.

Αυτό φυσικά άγχωσε τον παρουσιαστή αλλά και τους κριτές οι οποίοι προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν. Η Χριστίνα Παππά και ο Κωνσταντίνος Φραντζής έχουν πολύ καλή χημεία μεταξύ τους όμως δεν κατάφεραν να κάνουν πολύ καλή εμφάνιση και αποχώρησαν.

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας βρέθηκε η Έρρικα Πρεζεράκου και ο Άρης Μακρής και έτσι κέρδισαν ξανά την ασυλία.

Η αποχώρηση

Άρης Μακρής και Έρρικα Πρεζεράκου