Ποτσετίνο – Τότεναμ: Θέλω πριν πεθάνω να κερδίσω έναν τίτλο

Ποτσετίνο – Τότεναμ: Την πεποίθηση ότι θα συναντηθεί επαγγελματικά ξανά με την Τότεναμ, έχει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός, που απολύθηκε το Νοέμβριο και αντικαταστάθηκε από τον Ζοσέ Μουρίνιο, δήλωσε πως θέλει, πριν πεθάνει, να κερδίσει έναν τίτλο με τους «Σπερς». Πάντως αυτό τον καιρό είναι χωρίς ομάδα, ενώ τελευταία το όνομά του έχει συνδεθεί πολύ με την Νιούκαστλ.

«Ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι που τελείωσε με τον τρόπο που φυσικά δεν θέλει κανείς. Αλλά βαθύτερα στην ψυχή μου, την καρδιά μου, είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα βρεθούν ξανά», δήλωσε ο Ποτσετίνο στο BT Sport. «Από την ημέρα που έφυγα από το κλαμπ, το όνειρό μου είναι να επιστρέψω και να προσπαθήσω να ολοκληρώσω τη δουλειά που δεν ολοκληρώσαμε. Ήμασταν τόσο κοντά στο να κερδίσουμε τα σωστά τρόπαια, την Premier League και το Champions League. Αλλά σταματήσαμε και, φυσικά, ανυπομονώ να προχωρήσω. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για το επόμενο πρότζεκτ. Αλλά, βαθιά μέσα μου, θα ήθελα να επιστρέψω μια μέρα επειδή το κλαμπ είναι ξεχωριστό. Οι οπαδοί είναι τόσο ξεχωριστοί», τόνισε ο Αργεντινός προπονητής, που πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι τόσο σύντομα.

«Ίσως σε πέντε χρόνια, ίσως σε 10 χρόνια, και τώρα πρόκειται να συνωμοτήσω με το σύμπαν και να πω την ιδέα ότι πριν πεθάνω, θέλω να προπονήσω ξανά την Τότεναμ και να προσπαθήσω αν είναι δυνατόν να κερδίσω έναν τίτλο, γιατί θέλω να νιώσω τι σημαίνει να κερδίσω έναν τίτλο με την Τότεναμ», κατέληξε.

