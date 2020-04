The last dance Netflix: Τα πρώτα λεπτά από το ντοκιμαντέρ για τον Τζόρνταν

The last dance Netflix: Λίγες ώρες μόνο έχουν απομείνει για την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν. Δύο μέρες πριν από την πρεμιέρα το ESPN δημοσίευσε τα πρώτα πέντε λεπτά από το ντοκιμαντέρ ως trailer για τους θαυμαστές του ίσως καλύτερου παίκτη όλων των εποχών του αθλήματος. «Δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι την Κυριακή; Ούτε εμείς, γι’ αυτό σας δίνουμε ένα πεντάλεπτο από το πρώτο επεισόδιο» αναφέρεται στη λεζάντα του συγκεκριμένου tweet από το ESPN.

Αν έχετε πρόσβαση στο ESPN, θα δείτε το πρώτο επεισόδιο στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και το δεύτερο στις 04:00, αμέσως μετά δηλαδή. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ μέσω του Netflix που το φέρνει στην Ελλάδα από το πρωί της Δευτέρας (20/4) στις 10:00. Το ESPN αποφάσισε να επισπεύσει την κυκλοφορία του The Last Dance, στα τέλη Μαρτίου, ώστε να βοηθήσει το κοινό να καλύψει την ανάγκη του για σπορ εξαιτίας του λουκέτου που έχει σε όλο τον κόσμο λόγω κορωνοϊού. Για αυτό και συνεργάστηκε με το Netflix.

Can't wait for Sunday? Neither can we.

So we're dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr

— ESPN (@espn) April 17, 2020