Greece from home – Μπιλ Γκέιτς: Το ευχαριστώ Ρέτσου για τα διθυραμβικά σχόλια

Greece from home – Μπιλ Γκέιτς: Παράδειγμα προς μίμηση γίνεται η Ελλάδα και οι χειρισμοί της όσον αφορά την πρωτοβουλία για τον τουρισμό Greece from Home με τον Μπιλ Γκέιτς να εκθειάζει την πρωτοβουλία, ως επιτυχημένη στρατηγική περιεχομένου μάρκετινγκ. Σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου στο Linkedin ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ιδρυτής της Microsoft δήλωσε ότι ο κορωνοϊός θα αλλάξει τη ζωή μας για πάντα, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού φέρνοντας το παράδειγμα της Ελλάδας: Ο τουριστικός κλάδος είναι σίγουρα ένας τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Αλλά ίσως μπορείτε να μάθετε από το «Ελλάδα από το σπίτι», μια λαμπρή πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, σε συνεργασία με την Google.

Αυτός ο ιστότοπος βασίζεται στις αρχές του μάρκετινγκ περιεχομένου: στη χρήση εξαιρετικού περιεχομένου στο διαδίκτυο για τη δημιουργία σχέσης με δυνητικούς πελάτες. Μέσω βίντεο στο YouTube και άλλου περιεχομένου, οι δημιουργοί δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, να βιώσουν όμορφα φυσικά τοπία, να κάνουν περιηγήσεις ή να επισκεφθούν εστιατόρια – όλα ψηφιακά», είπε ο Γκέιτς.

«Αν το κάνετε σωστά, το περιεχόμενό σας ενδέχεται να είναι σε θέση να φέρει έσοδα μέσω διαφημίσεων ή πωλήσεων προϊόντων. Και τουλάχιστον, είναι ένας τρόπος να διατηρείτε επαφή με το ακροατήριό σας έως ότου είναι πρόθυμοι (και ικανοί) να ταξιδέψουν ξανά. Ακόμα κι αν η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε μία από αυτές τις βιομηχανίες, ελπίζουμε ότι αυτό θα γεννήσει κάποιες ιδέες. Το κλειδί είναι να ανακατευθύνετε τις προσπάθειές σας και να χρησιμοποιείτε το χρόνο σας με σύνεση. Επειδή είναι πιθανόν αυτή η κατάσταση να ήρθε για να μείνει. Οσο ταχύτερα προσαρμόζεστε σε αυτό το δεδομένο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της επιχείρησής σας να επιβιώσει και ενδεχομένως να ευδοκιμήσει», πρόσθεσε.

Ευχαριστήρια στον Μπιλ Γκειτς απηύθυνε μέσω twitter ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος σχολιάζοντας στο twitter την τοποθέτηση του Bill Gates: «Η βιομηχανία της φιλοξενίας μπορεί να έχει χτυπηθεί σκληρά, ωστόσο έχουμε το brand, τη γνώση και τα καινοτόμα μυαλά να ανακάμψουμε».

H on line πλατφόρμα για την ‘’Ελλάδα από το σπίτι’’- Greece from Home δημιουργήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και η Marketing Greece, με την υποστήριξη της Google. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με βασικό μήνυμα «από το σπίτι» και τρεις κεντρικούς στόχους: να βοηθήσει πολίτες από όλο τον κόσμο να μείνουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική κουλτούρα, να ανακαλύψουν και να εμπνευστούν από τις ομορφιές της χώρας και τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες με τη συνδρομή της Google.

Thank you ⁦@BillGates⁩ for quoting “Greece from Home” a brilliant initiative and an example of successful content marketing! Our hospitality industry might be hit hard, but we have brand, product and innovative minds to recover! ⁦@MarketingGr⁩ https://t.co/hEDOhmbpOW

— Yiannis A. Retsos (@YARetsos) April 14, 2020