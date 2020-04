Μπόρις Τζόνσον νέα: Σάλος με την ανάρτηση δημάρχου – Την διέγραψαν από το κόμμα

Μπόρις Τζόνσον νέα: Η Sheila Oakes, δήμαρχος της πόλης Heanor της κομητείας του Ντερμπισάιρ, απολογήθηκε για το σχόλιο της πως ο Μπόρις Τζόνσον “πήρε αυτό που του άξιζε”, ύστερα από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ. Η Oakes, η οποία μάλιστα ανήκει στο κόμμα των Εργατικών, έκανε το παραπάνω σχόλιο σε μια ανάρτηση στο Facebook, η οποία αναφερόταν στην είδηση για την εισαγωγή του πρωθυπουργού της Βρετανίας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. “Συγγνώμη, αλλά αξίζει απόλυτα αυτό που έχει πάθει, είναι ένας από τους χειρότερους πρωθυπουργούς που είχαμε ποτέ”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Sheila Oakes, διαγράφηκε από το κόμμα των Εργατικών, παρά την ύστερη απολογία της. Θα παραμείνει δήμαρχος του Heanor μέχρι τις επόμενες εκλογές, χωρίς όμως να στηρίζεται από κανένα κόμμα. Μιλώντας στο BBC σχολίασε “Δεν πίστευα πως ο κόσμος θα εξαγριωθεί τόσο. Ανησυχώ για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που δεν έχουν προστατευτικό εξοπλισμό. Είπα κάτι ενώ ήμουν θυμωμένη, χωρίς να σκεφτώ τον πρωθυπουργό και την οικογένεια του”. Εκπρόσωπος των εργατικών αναφέρθηκε στο γεγονός δηλώνοντας πως “αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη και δεν αντιπροσωπεύει το κόμμα των Εργατικών. Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο, αλλά ως μέλος των Εργατικών νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ τόσο στον Μπόρις Τζόνσον, όσο και στην οικογένεια του και να του ευχηθώ καλή ανάρρωση”.

Sheila Oakes, Labour councillor saying Boris deserves this.

Time to resign Sheila.

Please retweet.https://t.co/1ANhlGJg9U pic.twitter.com/Qc7jSvpKSX

— GeorgeTheDragon2 (@MickeyM76533319) April 7, 2020