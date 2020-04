Μετακίνηση 6 – κορονοϊός: Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου “διαμαρτύρεται”

View this post on Instagram

Ανεβάζω αυτό το post ως ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στο διαδικτυακό bullying που υφίσταται αυτές τις μέρες ο οποιοσδήποτε επιχειρήσει να ανεβάσει οποιαδήποτε φωτογραφία εκτός σπιτιού 🤦🏻‍♀️ Ναι, #ΜένουμεΣπίτι, ναι, περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας μέσα στα cosy κλουβιά μας χαζεύοντας, παίζοντας, μαγειρεύοντας, ακούγοντας μουσική, βλέποντας τηλεόραση, σειρές, ταινίες, καθαρίζοντας, ξεκαθαρίζοντας κ.ο.κ. 🙄 Και κυρίως, κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας από όλους, γιατί τι να σου κάνει το #ΜένουμεΣπίτι, αν #ΜέσαΣτοΣπίτι έχεις φωνάξει 10 άτομα. ΩΣΤΟΣΟ το να πας μια βόλτα σε ένα μέρος που σε ξεκουράζει πνευματικά, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα και να ξελαμπικάρεις είναι όχι μόνο δικαίωμά μας (hello; Μετακίνηση 6;) αλλά και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας που οφείλει να παραμείνει υγιής σωματικά αλλά και ψυχικά. Ή αλλιώς, όπως έγραψε ο @dtsakoumis, δες το σαν «αντίδοτο στην κατάθλιψη που, μην ντρεπόμαστε να το πούμε, μας τριγυρίζει όλους». Σας στέλνω κυριακάτικη αγάπη από το δικό μου αντικαταθλιπτικό, τη βόλτα στο Καλλιμάρμαρο και τα πέριξ. 🤍