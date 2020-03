Αγγλία κορονοϊός: Η αστυνομία κατασκοπεύει πολίτες με drones – Πρωτοφανείς εξουσίες

Αγγλία κορονοϊός: Σε ασυνήθιστα μέτρα, που προκαλούν έντονες αντιδράσεις, καταφεύγει η βρετανική αστυνομία για να εντοπίζει τους παραβάτες της καραντίνας εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, στήνοντας μπλόκα για τα ΙΧ και κατασκοπεύοντας με drones όσους βγάζουν βόλτα τους σκύλους. Ένας νέος νόμος που τέθηκε σε ισχύ στη Βρετανία επιτρέπει στην αστυνομία να συλλαμβάνει όσους βγαίνουν χωρίς ουσιαστικό λόγο από τις κατοικίες τους και αγνοούν τις εκκλήσεις του Μπόρις Τζόνσον να μείνουν στα σπίτια τους οι πολίτες για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Οι παραβάτες απειλούνται με αρχικά πρόστιμα 60 λιρών, που διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής και μπορεί να φθάσουν και τις 1.000 λίρες για όσους συστηματικά αψηφούν τις εντολές, όπως προειδοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Αλλά η αστυνομία του Derbyshire προχώρησε ένα βήμα παραπέρα χρησιμοποιώντας ένα από τα drone της για να βιντεοσκοπήσει πολίτες που έβγαλαν βόλτα τους σκύλους τους, πεζοπόρους και μια ομάδα που τραβούσε ειδυλλιακές φωτογραφίες σε λοφοπλαγιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα κατηγορώντας τους για «άσκοπες βόλτες». Με το ίδιο drone συγκέντρωσαν τα στοιχεία πινακίδων σταθμευμένων ΙΧ και βρήκαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν απομακρυνθεί πολύ από τα σπίτια τους στο Σέφιλντ, προειδοποιώντας τους: «Δεν είναι ζωτικής σημασίας να βγάλετε βόλτα το σκύλο σας στο εθνικό πάρκο Peak District».

Despite posts yesterday highlighting issues of people still visiting the #PeakDistrict despite government guidance, the message is still not getting through. @DerPolDroneUnit have been out at beauty spots across the county, and this footage was captured at #CurbarEdge last night. pic.twitter.com/soxWvMl0ls

— Derbyshire Police (@DerbysPolice) March 26, 2020