Κορονοϊός: Μια συγκλονιστική εκτέλεση του ύμνου της Λίβερπουλ

Κορονοϊός: Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα να πει από που προέρχεται το βίντεο που ακολουθεί, αλλά ούτε και τη χρονική στιγμή που τραβήχτηκε. Άλλοι λένε ότι είναι από νοσοκομείο της Ολλανδίας και συγκεκριμένα του Ρότερνταμ, άλλοι από το νοσοκομείο του Λίβερπουλ και άλλοι από νοσοκομείο της Ισπανίας. Σε κάθε περίπτωση σημασία δεν έχει ο τόπος, αλλά το συναίσθημα, καθώς πρόκειται με διαφορά για το πιο ανατριχιαστικό You ll never walk alone που ακούστηκε ποτέ. Νοσηλευτικό προσωπικό τραγουδά το τραγούδι ύμνο των φίλων της Λίβερπουλ και του ποδοσφαίρου σε συναδέλφους που βρίσκονται από την άλλη πλευρά μιας κλειστής πόρτας, προφανώς για τον φόβο της επέκτασης του κορονοϊού, σε μία προσπάθεια να τους εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, χωρίς να έρθουν σε επαφή.

Η ιστορία του τραγουδιού

Το τραγούδι γράφτηκε από τους Ρίτσαρντ Ρότζερς και Όσκαρ Χάμερσταϊν Β’ για το musical «Carousel» (1945) μέσα σε τραγικές συνθήκες: πέθανε ο καλύτερος φίλος του συνθέτη και στην κηδεία του γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι εκτελέστηκε από αρκετούς διάσημους τραγουδιστές, όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Μάριο Λάντσα, ο Έλβις Πρίσλεϊ και άλλοι. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, το τραγούδι εκτελέστηκε από το μουσικό συγκρότημα Gerry & The Pacemakers. Στις 26 Οκτωβρίου 1963 κατέλαβε την πρώτη θέση στα charts της Μεγάλης Βρετανίας και έμεινε εκεί για τέσσερις εβδομάδες. Σύντομα, το τραγούδι έγινε ύμνος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λίβερπουλ, οι οπαδοί της οποίας εκτελούν το τραγούδι στην αρχή και στο τέλος κάθε αγώνα.

Η επιγραφή «You’ll Never Walk Alone» προστέθηκε στο έμβλημα της ομάδας καθώς και στις πύλες που οδηγούν στο Στάδιο Anfield. Χάρη στις καλές σχέσεις των οπαδών της Λίβερπουλ με ξένες ομάδες (όπως η Σέλτικ και η Μπορούσια Ντόρτμουντ), το τραγούδι μεταδόθηκε σε πολλές χώρες.

