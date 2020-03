Έβρος μετανάστες: Πολεμικές τέχνες και σπαγκάτο από… κατατρεγμένο – Οι Τούρκοι γελούν (vid)

Έβρος μετανάστες: Ένα νέο βίντεο από τον Έβρο, αποδεικνύει περίτρανα πως παρά τον εφιάλτη που βιώνει ο πλανήτης εξαιτίας του κορονοϊού, η Τουρκία δεν αλλάζει το τερατώδες πρόσωπό της. Επεισόδια, τόνοι χημικών αλλά και προκλητικές συμπεριφορές μεταναστών με την… ευλογία των Τούρκων, είναι το σκηνικό που επικρατεί ακόμα και τώρα στα σύνορα. Παράνομος μετανάστης, κάνει επίδειξη πολεμικών τεχνών, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις και μπροστά από το φράχτη που χωρίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές.

Την επίδειξη αποθανάτισαν, προφανώς με την κάμερα του κινητού τους, άνδρες των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας που εκτελούσαν υπηρεσία φύλαξης πίσω από τον φράχτη στις Καστανιές. Ο συγκεκριμένος στο πρώτο βίντεο εμφανίζεται να κάνει μια σειρά από ακροβατικά, δοκιμάζοντας τη δυνατότητα να πηδήξει πάνω από φράχτη. Στο δεύτερο βίντεο, ο ίδιος, πάντα ντυμένος με αμφίεση γυμναστικής, χρησιμοποιεί το δημοφιλές στις ταινίες καράτε όπλο, Nunchaku, κάτι που παραπέμπει περισσότερο σε κάποιον που έχει περάσει από στρατιωτική εκπαίδευση και λιγότερο σε… κατατρεγμένο. Μάλιστα τα εν λόγω βίντεο, εν συνεχεία «ντύθηκαν» και με την ανάλογη μουσική για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Άνδρες των τουρκικών σωμάτων ασφαλείας, συμμετέχουν πάντα στα επεισόδια που προκαλούν ομάδες παράνομων μεταναστών στις Καστανιές του Έβρου καθοδηγώντας τους και βοηθώντας τους, με ρίψη δακρυγόνων και χημικών αερίων προς την ελληνική πλευρά. Στα επεισόδια που προκλήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, άνδρες της τουρκικής αστυνομίας και στρατοχωροφυλακής συμμετείχαν ενεργά, σ’ ένα σκηνικό που θύμιζε μάχη.

Βίντεο που αναρτήθηκε τις τελευταίες ώρες στα social media, δείχνει άνδρες τουρκικών σωμάτων ασφαλείας, να βρίσκονται πολύ κοντά στον φράκτη και με βομβιδοβόλα να ρίχνουν σε ελληνικό έδαφος χημικά αέρια, την ίδια ώρα που ομάδες μεταναστών προσπαθούν να προκαλέσουν φθορές στο συρματόπλεγμα που χωρίζει τις δύο χώρες.

Οι χθεσινοβραδινές εκτιμήσεις των ελληνικών Αρχών, πως η συχνότητα, η κλίση και το βεληνεκές πολλών βολών προς το ελληνικό έδαφος καταδεικνύει πως εκτοξεύονται από βομβιδοβόλα ή ανάλογο εξοπλισμό που έχουν στη διάθεσή τους τα τουρκικά σώματα ασφαλείας, επιβεβαιώνεται πλήρως από των λίγων δευτερολέπτων βίντεο.

Νew video

Here is another video of #Turkish Forces attacking #Greek Border Guards#Greece_under_attacκ #Erdogan #Turkey pic.twitter.com/iBUdz6BiG8

— Andreas Mountzouroulias (@andreasmoun) March 23, 2020