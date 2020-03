Κορονοϊός – μέτρα: Το γράμμα κορυφαίου Βέλγου ιολόγου στα παιδιά του

Κορονοϊός – μέτρα: Τα ακριβή βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά του, για να μείνουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, περιέγραψε ένας από τους κορυφαίους ιολόγους του Βελγίου, σε γράμμα που τους έστειλε. Ο λόγος για τον Γκίντο Βανχάμ, ο οποίος είναι ιολόγος και μικροβιολόγος που μελετά την ταχεία εξάπλωση των ιών, ενώ υπήρξε ο πρώην επικεφαλής της ιολογίας στο Ινστιτούτο Τροπικής Ιατρικής στην Αμβέρσα του Βελγίου. Ο γιος του, Πίτε Βανχάμ, επικεφαλής του Διεθνούς Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και μέλος της Taskforce για τον COVID-19, έδωσε στη δημοσιότητα το γράμμα του πατέρα του, το οποίο δημοσιεύει το Business Insider. Ο Guido Vanham έστειλε μια επιστολή στα τρία παιδιά του σχετικά με τον κορωνοϊό, την οπτική του για την τρέχουσα παγκόσμια κρίση της υγείας και ποιες προφυλάξεις θέλει να πάρουν για να κρατήσουν την οικογένειά τους ασφαλή.

«Ο μπαμπάς μου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πέρυσι ως επικεφαλής της ιολογίας στο Ινστιτούτο Τροπικής Ιατρικής στην Αμβέρσα του Βελγίου, μοιράστηκε μαζί μου και με τα αδέλφια μου, ένα ενδιαφέρον γράμμα, για να μας εξηγήσει την κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κορωνοϊού. Μοιράστηκε επίσης μερικές χρήσιμες πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας και να διατηρήσουμε την επαφή μεταξύ μας», αναφέρει ο γιος του.

«Σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να μοιραστώ τις ιδέες και τις συμβουλές του ευρύτερα, καθώς όλοι προσαρμόζουμε το “νέο φυσιολογικό” της ζωής στην περίοδο του κορωνοϊού. Η ανάλυσή του μπορεί να σας δώσει μια καλή, ενημερωμένη προοπτική για το πώς εξελίσσεται ο ιός και ποια μπορεί να είναι η μελλοντική του πορεία και θεραπεία, αλλά και πώς μπορούμε όλοι να προσαρμόσουμε τις συνήθειες μας από εδώ και εμπρός».

«Αγαπητοί μου Νέλε, Γιόχαν και Πίτερ,

Όπως υποσχέθηκα όταν μίλησα μαζί σας προηγουμένως στο τηλέφωνο, ήθελα να μοιραστώ μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία του COVID-19 και να σας προσφέρω μερικές από τις γνώσεις μου και κάποιες συμβουλές. Ελπίζω να σας βοηθήσει καθώς προσαρμόζεστε σε αυτή τη νέα κατάσταση. Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα του Worldometer για τον κορωνοϊό.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δούμε τους αριθμούς εκεί, αλλά όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, η Ευρώπη (και οι ΗΠΑ) είναι αυτή τη στιγμή στο αυξανόμενο τμήμα της καμπύλης των ανιχνευόμενων περιπτώσεων. Επίσης, είμαστε σίγουροι ότι θα παραμείνουμε εκεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι τα μέτρα περιορισμού που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται κάποιο χρόνο για να έχουν αποτέλεσμα: Ο ιός έχει επώαση περίπου δύο εβδομάδων, έτσι θα βλέπετε τους αριθμούς να μειώνονται σημαντικά μόνο μετά από αυτό.

Για παράδειγμα, η Κίνα είχε μόλις 11 (!) νέες περιπτώσεις το Σάββατο (14 Μαρτίου), σε αντίθεση με 14.000 στο αποκορύφωμά της. Οι ΗΠΑ είχαν 93 νέες περιπτώσεις (με πολλά τεστ ακόμα να μην περιλαμβάνονται), το Βέλγιο και η Ελβετία αντίστοιχα 130 και 236 και η Ιταλία 2.546 (την Παρασκευή 13 Μαρτίου). (Σημείωση του συντάκτη: Αυτό είναι το αρχικό κείμενο της επιστολής του Βανχάμ, μερικά στατιστικά στοιχεία έχουν αλλάξει από τότε).

Αλλά όχι μόνο οι νέες περιπτώσεις είναι ενδιαφέρουσες, αλλά και οι αθροιστικές. Στην Κίνα, μόνο 56 άτομα ανά εκατομμύριο έχουν μολυνθεί επισήμως από την έναρξη της επιδημίας. Το Βέλγιο, με 59, ήδη ξεπέρασε τη σωρευτική πυκνότητα των περιπτώσεων, ενώ στην Ελβετία (159) και την Ιταλία (292) ο αριθμός είναι ακόμη υψηλότερος. Φυσικά, όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι υπο εκτίμησης, καθώς εξετάζονται σήμερα μόνο σοβαρά ασθενείς.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη με βεβαιότητα ποιος είναι ο ρόλος των παιδιών και των νεότερων και υγειών ενηλίκων στην εξάπλωση του ιού. Αλλά ένα “ενοχλητικό” χαρακτηριστικό των ιών είναι ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν συμπτώματα ή πρόκειται να αναπτύξουν συμπτώματα, διαδραματίζουν πράγματι σημαντικό ρόλο στην εξάπλωσή τους.

Τώρα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία του ποσοστού θανάτου αυτού του ιού. Είναι πράγματι χαμηλό (λιγότερο από το ένα τοις εκατό) για ανθρώπους σαν εσάς, αλλά θα πρέπει ακόμα να θεωρήσετε ότι μπορεί να αρρωστήσετε σοβαρά.

Το ποσοστό θνησιμότητας είναι σημαντικά υψηλότερο για τους ηλικιωμένους και τους άρρωστους. Τα άτομα με καρδιακά προβλήματα, διαβήτη ή καρκίνο βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο, όπως και εκείνοι που είναι μεγαλύτεροι από 70 για παράδειγμα. Δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές τέτοιες εποχές. Μπορούμε να μεταφέρουμε την ασθένεια και μπορεί να πεθάνουν από αυτήν.

Στο τέλος, το ποσοστό θνησιμότητας θα αποδειχθεί πολύ χαμηλότερο από το τρέχον ποσοστό θνησιμότητας. Αλλά θα εξακολουθούν να είναι “πολλές” φορές, πιθανώς δεκάδες φορές, υψηλότεροι από τη γρίπη. Και δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν ο κορωνοϊός COVID-19 θα γίνει ποτέ “όπως η γρίπη” σε ποσοστά θνησιμότητας και ανοσία: μπορεί να γίνει πιο αδύναμος με την πάροδο του χρόνου, καθώς αναπτύσσουμε ανοσία έναντι αυτού. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο. Και μπορούμε να αναπτύξουμε ένα εμβόλιο εναντίον του μέσα σε ένα χρόνο, λύνοντας το πρόβλημα επίσης.

Έχουμε όλοι ήδη άλλους κορωνοϊούς, οι οποίοι μας έκαναν να «πιάσουμε ένα κοινό κρυολόγημα» τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, δεν αναπτύξαμε «διασταυρούμενη ανοσία» σε αυτόν τον νέο. Έτσι, η ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου μπορεί να μην είναι εύκολη. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγους μήνες.

Θα μπορούσαν να πάρουν το φάρμακο για να αποφύγουν να αρρωστήσουν. Όμως, συνολικά, ένα φάρμακο δεν είναι απαραιτήτως η «ασημένια σφαίρα«, επειδή ο COVID19 είναι μια πολύ οξεία λοίμωξη και γι ‘αυτό θα πρέπει να παίρνετε το φάρμακο τη στιγμή που είστε μολυσμένοι, αλλά δεν έχετε αναπτύξει συμπτώματα αλλιώς είναι πολύ αργά. (Από την άλλη πλευρά, αναπτύξαμε ένα καλό εμβόλιο κατά της γρίπης, επομένως αυτό είναι θετικό.)

Συμπερασματικά, όσον αφορά τα επιστημονικά ευρήματα και την πραγματική εξέλιξη του ιού, φαίνεται ότι οι διάδοχοί μου ως ιολόγοι θα έχουν δουλειά για αρκετό καιρό ακόμα.

Νέλε, αγαπάμε πάρα πολύ τον Μαξίμ και τον Μάιλς (τα εγγόνια). Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες, είναι καλύτερο να μην τους περιποιούμαστε μέχρι να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και είναι ακόμα καλύτερο να μην έρχεστε να μας βλέπετε πολύ συχνά. Υπάρχουν πολλά ασυμπτωματικά περιστατικά, και σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερα να είσαι ασφαλής από το να λυπάσαι. Ας παραμείνουμε σε άμεση επαφή μέσω τηλεφώνου και μέσω e-mail.

Γιόχαν, ξέρω ότι πρέπει να επισκεφτείς πολλές επιχειρήσεις για την εργασία σου, να κάνεις ελέγχους τροφίμων σε εστιατόρια και άλλα μέρη με κόσμο. Μου είπες ότι σε μια περίπτωση την περασμένη εβδομάδα, κάποιος που επισκέφτηκες, έβηχε πολύ ενώ ήσουν κοντά. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να προειδοποιείς τους ανθρώπους εκ των προτέρων για να διατηρείτε την απόσταση και να ακυρώσετε τη συνάντησή σας, όταν είναι άρρωστοι ή έχουν συμπτώματα.

Και Πίτερ, ταξιδεύεις πολύ, συχνά με αεροπλάνο, και παίρνεις ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, λεωφορεία και τρένα. Πρέπει να αποφύγεις και αυτό. Το ταξίδι συνεπάγεται επιπλέον κίνδυνο, τόσο για τον εαυτό σας όσο και για τους άλλους.

Εκτός από αυτό, ας ακολουθήσουμε όλα τα προληπτικά μέτρα που έχουν μοιραστεί ευρέως τις τελευταίες εβδομάδες.

Να πλένετε τα χέρια σας συχνά και κρατήστε τα μακριά από το πρόσωπό σας, ειδικά όταν έχετε αγγίξει αντικείμενα που έχουν αγγιχτεί από πολλούς, όπως πόμολα πόρτας, κάγκελα και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Και μην πηγαίνετε σε κλειστούς χώρους με άλλους, αν δεν χρειάζεται. Αραιώστε τις επισκέψεις σας σε μπαρ και εστιατόρια, ή ακόμα καλύτερα, αποφύγετέ τα εξ ολοκλήρου για μερικές εβδομάδες (συμπονώ τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, αλλά η δημόσια υγεία έρχεται πρώτη τώρα).

Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αθλήματα και να περπατάτε έξω και είναι καλό να μην απομονώσετε πλήρως: πρέπει επίσης να διατηρήσετε την ψυχική σας ευεξία. Αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, πιθανόν ένα μήνα ή δύο. Προετοιμαστείτε γι ‘αυτό, καθώς είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ας παραμείνουμε σε επαφή και ας υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Θα το ξεπεράσουμε μαζί.

Πολλές χαιρετισμούς,

Ο Μπαμπάς».

«Αφού έστειλε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μοιράστηκα στο Twitter, όπου πήρε πολύ θετικά σχόλια. Ελπίζουμε ότι μπορεί να σας βοηθήσει. Αλλά παρακαλώ συνεχίστε να πηγαίνετε στις επίσημες υγειονομικές αρχές για τις τελευταίες πληροφορίες και συμβουλές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ο παγκόσμιος οργανισμός που συντονίζει τα νέα για τον κορωνοϊό και έχει πολύ καλές συμβουλές για το πώς να πάρετε προληπτικά μέτρα. Ακολουθήστε τις συστάσεις, ενθαρρύνετε τους άλλους να κάνουν το ίδιο … και να μείνετε ασφαλείς!», λέει μεταξύ άλλων ο γιος του ιολόγου, Πίτερ.

*Ο Πίτερ Βανχάμ είναι επικεφαλής του Διεθνούς Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και μέλος της Taskforce του COVID-19. Ζει στη Γενεύη της Ελβετίας.

