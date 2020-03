Έβρος νέα: Επεισόδια στις Καστανιές, μετανάστες προσπάθησαν να ρίξουν ξανά τον φράχτη

Έβρος νέα: Νέα επεισόδια έλαβαν χώρα στο δάσος και στο φράχτη στις Καστανιές Έβρου, το απόγευμα της Πέμπτης 19/3.Υπενθυμίζεται ότι ένταση στην περιοχή δημιουργήθηκε και την Τετάρτη 18/3, όταν περίπου 500 πρόσφυγες και μετανάστες στον Έβρο -έχοντας την βοήθεια των τουρκικών αρχών που εκτόξευαν δακρυγόνα- επιχείρησαν να περάσουν τον φράχτη στις Καστανιές και να περάσουν σε ελληνικό έδαφος. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ, φαίνεται προσπάθεια των αστυνομικών να απωθήσουν τις προκλήσεις από την τουρκική πλευρά, κάνοντας χρήση χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν στο σημείο, δημιουργώντας μία διπλή περίμετρο ώστε σε περίπτωση που γινόταν προσπάθεια εισβολής, να μπορέσουν να την ανακόψουν για μία ακόμη φορά.

Σε βίντεο το οποίο γυρίστηκε από την ελληνική πλευρά στην περιοχή του νοτίου Έβρου, φαίνονται Τούρκοι κομάντος οι οποίοι αρχικά συζητούν με μετανάστες, στην τουρκική όχθη του ποταμού Έβρου, αλλά και διακινητές. Μάλιστα δείχνουν να τους κατευθύνουν από ποιο μέρος θα μπορούσαν να περάσουν στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνονται όμως ότι τους παρακολουθούν από την ελληνική πλευρά και τότε προσπαθούν να επιχειρήσουν κάποιες εντυπωσιακές μανούβρες με τα όπλα στα χέρια, σε μία επίδειξη πυγμής. Στη συνέχεια όμως και ενώ με το φουσκωτό προσπαθούν να κάνουν ελιγμούς, από λάθος χειρισμούς αλλά και τον κυματισμό που δημιουργήθηκε στα νερά του ποταμού, παραλίγο να… τουμπάρουν και να φουντάρουν μέσα στο ποτάμι.

Την Τετάρτη μία ομάδα επιχείρησε να περάσει τη συνοριακή γραμμή στις Καστανιές Έβρου, χρησιμοποιώντας ακόμα και σκάλες. Πρόκειται για αυτοσχέδιες, ξύλινες σκάλες τις οποίες οι περίπου 500 πρόσφυγες και μετανάστες θα χρησιμοποιούσαν για να περάσουν στο ελληνικό έδαφος. Καθ’ όλη την πολύωρη προσπάθειά τους βοηθούνταν από τις τουρκικές αρχές οι οποίες εκτόξευαν δακρυγόνα, κυρίως για να δημιουργηθεί σύννεφο καπνού.

Amid #Corona pandemic, refugees in #Turkey continue to press on with a make-shift ladder, police fence & board panel in order to make it across to #Greece. pic.twitter.com/2BMDVskhE8

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 19, 2020