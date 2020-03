Κορονοϊός Ελλάδα: Το συγκινητικό μήνυμα της Μπεκατώρου για τα “δεδομένα”

View this post on Instagram

Και περνούν οι μέρες σαν νερό και φεύγουν οι στιγμές κι εμείς τις αφήνουμε γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουν άλλες καλύτερες και η καθημερινότητα κυλάει και μαζί της κι εμείς… Και έτσι ξαφνικά μια μέρα νιώθεις ότι τίποτα δεν είναι όπως πριν…Δεν το υπολόγισες…Δεν εκτίμησες σωστά…Και ότι έβλεπες στις ταινίες και θεωρούσες υπερβολές είναι τώρα μπροστά σου!Και τώρα τρέχεις να προλάβεις τι; Αφού τώρα πρέπει να σταματήσεις…Σε πρόλαβαν τα γεγονότα.Και όλα γκρεμίζονται από την μια μέρα στην άλλη.Και όλα αυτά που θεωρούσες δεδομένα μέχρι χθες,σήμερα φαντάζουν πολύτιμα…Και έτσι ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι το να ζεις τη κάθε στιγμή και την κάθε μέρα όσο πιο δυνατά μπορείς δεν είναι ρομαντικό σενάριο μιας γαλλικής κομεντί,είναι η αλήθεια της ζωής και πρέπει να σε διδάξει.Γιατί πολύ απλά η ζωή είναι ωραία,οι στιγμές πολύτιμες και όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι!Υπομονή.Κουράγιο.Δύναμη. Με αγάπη Μαρία