Μένουμε σπίτι: Ο Τσίπρας αγκαλιά με τον γιο του, στέλνει μήνυμα για τον κορονοϊό

Αυτές τις μέρες περιορίζουμε όσο είναι δυνατόν τις μετακινήσεις μας. Βγαίνουμε από το σπίτι μόνο όταν είναι απαραίτητο. Δουλεύουμε και επικοινωνούμε αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Δε σταματάμε τις συνεργασίες ούτε τις συσκέψεις με τους συνεργάτες μας. Ας είναι καλά το Skype… Και το κυριότερο αξιοποιούμε το χρόνο για κάτι πολύτιμο που συνήθως οι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας δε μας επιτρέπουν. Να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και να περάσουμε δημιουργικά περισσότερες ώρες με τους δικούς μας ανθρώπους. #μενουμε_σπιτι #μενουμεσπιτι #μενουμεστοσπιτι #menoumespiti #StayHome