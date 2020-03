Υπερπτήσεις – Έβρος: Βίντεο ντοκουμέντο από την νέα ακραία πρόκληση

Υπερπτήσεις – Έβρος: Τα επικίνδυνα παιχνίδια της Άγκυρας που κλιμακώνει με κάθε μέσο την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτυπώνει βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφηκε από το χωριό Πύθειο στον Έβρο. Το βίντεο κατέγραψε την πρωτοφανή πρόκληση των τουρκικών μαχητικών που πέταξαν χαμηλά στον Έβρο και παρενόχλησαν ελληνικό ελικόπτερο που επιτηρούσε τα σύνορα. Η ακραία πρόκληση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, με την αποστολή δύο μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικό έδαφος στον Βόρειο Έβρο. Η επιθετική ενέργεια των δύο τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 σημειώθηκε ώρα 14:50 το μεσημέρι της Τετάρτης και οι εισβολείς έφτασαν στο σημείο να κινηθούν μέχρι και μόλις 500 πόδια (περίπου 160 μέτρα!) πάνω από το έδαφος.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τουρκικά F-16 που κινήθηκαν πάνω από την ελληνική επικράτεια σε διάφορα ύψη, από τα 10.000 πόδια μέχρι και μόλις 500 πόδια πάνω από το έδαφος, επιχείρησαν να παρενοχλήσουν ελληνικό στρατιωτικό ελικόπτερο το οποίο πετούσε στην ελληνική πλευρά του Έβρου με αποστολή την επιτήρηση των συνόρων για τον εντοπισμό λαθρομεταναστών. Η προκλητική ενέργεια των τουρκικών μαχητικών αποτελεί σημαντική ποιοτική κλιμάκωση από την πλευρά της Αγκυρας, δεδομένου ότι τα μαχητικά αεροσκάφη μπορούν να προκαλέσουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην πτήση των πολύ πιο αργών ελικοπτέρων που κινδυνεύουν να τεθούν εκτός παραμέτρων πτήσης. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα ώρα 15:27, άλλο ζευγάρι τουρκικών F-16 πέταξε σε ύψος 26.000 ποδών πάνω από την νησίδα Καλόγεροι.

Οι προκλήσεις, δεν σταμάτησαν στον Έβρο . Στις 5:45 το πρωί της τετάρτης 11/3 τουρκική ακταιωρός προσπάθησε να εμβολίσει ελληνικό σκάφος του Λιμενικού που αρχικά βρισκόταν στα διεθνή ύδατα και στη συνέχεια στα ελληνικά. Η σύγκρουση των δύο σκαφών έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

«Την 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους. Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος», αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020