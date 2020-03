Έβρος τώρα: Οι Τούρκοι “ξεφεύγουν” – Μετανάστες βάζουν φωτιές, πετούν χημικά

Έβρος τώρα: Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο μετά τις συνεχείς προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Η ένταση σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με ρίψη χημικών στο τελωνείο Καστανέων κυρίως από τις τουρκικές Αρχές, αλλά και από τους συγκεντρωμένους στο τελωνείο, οι οποίοι επιχειρούσαν να προκαλέσουν και φθορές στον φράχτη προκειμένου να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος. Παρόλα αυτά, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο απέτρεψαν κάθε απόπειρα παραβίασης των συνόρων της χώρας.

Οι τουρκικές δυνάμεις «έστησαν» ένα σκηνικό έντασης, κάνοντας ρίψη χημικών, ανάβοντας φωτιές και χρησιμοποιώντας αβολίδωτα, τα οποία δημιουργούν ισχυρό θόρυβο, με την ελληνική πλευρά να απαντά με ρίψεις νερού. Τέτοιου είδους επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας τουλάχιστον τέσσερις φορές, με τελευταίες γύρω στις 18:30 το απόγευμα και, στη συνέχεια, μιάμιση ώρα αργότερα, στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου.

Το ισχυρότερο σοκ, ωστόσο, προκαλεί ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει ένα τουρκικό θωρακισμένο όχημα συνοριακής επιτήρησης, το οποίο επιχειρεί με σχοινί ή συρματόσκοινο, που έχει προσδεθεί πάνω του, να τραβήξει μέρος του φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο, για να τον γκρεμίσει. Πρόκειται για ένα από τα οχήματα τύπου «HIZIR/ATES», που φέρουν όργανα (ημερήσια και νυκτερινά) επιτήρησης της μεθορίου, τα οποία παρέλαβε η Τουρκία από τον Μάιο ως τον Άυγουστο του 2019, με χρηματοδότηση προγράμματος που καλύπτεται από ευρωπαϊκά κονδύλια, σε ποσοστό 75%! Το όχημα αυτού του τύπου διαθέτει ισχυρό κινητήρα, εξαιρετική ικανότητα αναρρίχησης και ανεξάρτητο «κλείδωμα/εμπλοκή» διαφορικών.

Στην περιοχή των συνόρων παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απαντούν, μόλις σημειώνεται επίθεση, με ρίψεις χημικών και νερού, αποτρέποντας κάθε απόπειρα παραβίασης των συνόρων της χώρας.

Οι εικόνες που εξασφάλισε η απεσταλμένη του CNN Greece στην περιοχή είναι χαρακτηριστικές της συνεννόησης που υπάρχει στην τουρκική πλευρά, όπου αστυνομικοί καθοδηγούν ανοιχτά ομάδες προσφύγων και μεταναστών. Μάλιστα, εκτοξεύουν και οι ίδιοι χημικά στην ελληνική πλευρά ενώ μοιράζουν και εργαλεία στους συγκεντρωμένους για να ανοίξουν τρύπες στο συρμάτινο φράχτη.

Μάλιστα, υπάρχουν και ομάδες προσφύγων και μεταναστών που τρέχουν περιμετρικά του φράχτη.

Την ίδια ώρα φωτογραφίες με μετανάστες οι οποίοι ξεφτιλίζονται από Τούρκους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι φωτογραφίες αυτές στήνονται από τους Τούρκους για να παρουσιαστούν αργότερα ως μέσο προπαγάνδας κατά των Ελλήνων.

Την επίλεκτη ομάδα ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας «Polis Özel Harekât Dairesi» έστειλε στον Έβρο η Άγκυρα. Σύμφωνα με δήλωση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού 1.000 κομάντο εστάλησαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο προκειμένου να εμποδίσουν τις επαναπροωθήσεις μεταναστών και προσφύγων από τις ελληνικές αρχές.

Μάλιστα δεν άργησαν να υπάρξουν και βίντεο από τις περιπολίες των Τούρκων κομάντο στον φράχτη του Έβρου, ενώ από την άλλη μεριά φαίνονται οι ελληνικές αρχές που πραγματοποιούν τη δική του περιπολία.

#Turkey's show of force at #Greece border has begun with special forces facing off Greek soldiers across the fence and patrolling the border line.

What could go wrong? pic.twitter.com/CDkwKvYBbG

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 6, 2020