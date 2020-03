Just the 2 of us πρεμιέρα: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πάρτι του all star διεθνούς διαγωνιστικού show τραγουδιού J2US. Το σόου έρχεται στις 14 Μαρτίου στο OPEΝ. Το βράδυ της Τετάρτης πλήθος δημοσιογράφων συγκεντρώθηκαν στο κατάμεστο Mandrake House Athens στο Νέο Ψυχικό. Σκοπός τους ήταν να συναντήσουν παρουσιαστή, κριτική επιτροπή και διαγωνιζόμενους του Just The Two Of Us. Φυσικά όλα αυτά, λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα. H λαμπερή πολυπληθής παρέα του J2US συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά, όλοι μαζί, δίνοντας μια πρώτη γεύση για όσα έρχονται στην οθόνη μας.

Ο Νίκος Κοκλώνης, παρουσιαστής του σόου, μαζί με τη λαμπερή, κεφάτη και ανατρεπτική επιτροπή. Συγκεκριμένα τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή. Επιπλέον, συνάντησαν τα 14 εκρηκτικά ζευγάρια λίγο πριν έρθει η στιγμή να τους βαθμολογήσουν για πρώτη φορά για τις φωνητικές τους επιδόσεις. Στο Just The 2 Of Us, 14 επαγγελματίες τραγουδιστές γίνονται coaches για 14 αγαπημένους Έλληνες. Έλληνες που έχουν διακριθεί ο καθένας στον χώρο του δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στο τραγούδι για φιλανθρωπικό σκοπό.

