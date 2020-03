Έβρος μετανάστες: Μόνο το 4% είναι από τη Συρία

Έβρος μετανάστες: Την χώρα προέλευσης των μεταναστών που επιχείρησαν να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου από το περασμένο Σάββατο δίνουν στη δημοσιότητα κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές από το Μαξίμου, από το πρωί της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου 2020 έως σήμερα στις 06.00 το πρωί (Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020), οι εθνικότητες των ανθρώπων που συνελήφθησαν στον Έβρο διαμορφώνονται ως εξής:

Αφγανιστάν, 64%

Πακιστάν, 19%

Τουρκία, 5%

Συρία, 4%

Σομαλία, 2,6%

Ιράκ, Ιράν, Μαρόκο, Αιθιοπία, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος: 5,4

Υπολογίζεται πως μέχρι σήμερα 34.649 μετανάστες και πρόσφυγες επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ελλάδα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο. Το 24ωρο από τις 06.00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή του Έβρου:

Το 12ωρο από τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 18.00 το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Έβρου:

Συνελήφθησαν 8 άτομα. Επτά άτομα προέρχονται από το Αφγανιστάν και 1 άτομο από τη Συρία.

Εμποδίστηκαν 1.871 απόπειρες παράνομης εισόδου στην Ελλάδα

Συνολικά, από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου έως τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης ο απολογισμός είναι ο εξής:

Έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος στη χώρα σε 36.649 περιπτώσεις

Έχουν συλληφθεί 252 πρόσωπα

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε tweet του δημοσίευσε βίντεο με την προπαγάνδα της τουρκικής πλευράς και την κατάσταση που έχει δημιουργήσει στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η Τουρκία συστηματικά ενθαρρύνει και βοηθά δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να εισέλθουν παράνομα στους Έλληνες.

«Το χρονοδιάγραμμα της κρίσης στα ελληνικά σύνορα: μια κατάσταση που δημιουργήθηκε, οργανώθηκε και συντονίστηκε από την τουρκική κυβέρνηση. Δεν είναι ζήτημα προσφυγικό. Είναι μια κραυγαλέα προσπάθεια από την Τουρκία να χρησιμοποιήσει απελπισμένους ανθρώπους για να προωθήσει το γεωπολιτικό της πρόγραμμα», σημειώνει ο Στέλιος Πέτσας.

A timeline of the crisis at the Greek border: a situation created, organised & coordinated by the Turkish Government. It is not a refugee issue. It's a blatant attempt by Turkey to use desperate people to promote its geopolitical agenda. #IstandwithGreece https://t.co/Y6vDOhAmgK

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 5, 2020