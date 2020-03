Έβρος τώρα: “Νεκροί” μετανάστες και άλλα ψέματα – Το ΥΠΕΞ απαντά στην Τουρκία

Έβρος τώρα: Με αυστηρό ύφος απαντά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, που κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο για «ψεύτικές ειδήσεις» μετά τα περί δύο νεκρών από Έλληνες στρατιώτες. «Μια χώρα κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις δεν είναι σε θέση να κουνά το δάχτυλο σε κανέναν» επισημαίνει το ελληνικό ΥΠΕΞ σε tweet του, και συνεχίζει: «Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν». «Και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται πως χθες το βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ ότι οι ελληνικές Αρχές δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο «έχοντας σκοτώσει δύο μετανάστες και τραυματίσει έναν ακόμα» Άμεση ήταν η αντίδραση του Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο οποίος έκανε λόγο για σκόπιμη παραπληροφόρηση.

«Κανένας πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Fake News».

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε διαψεύσει νωρίτερα τη Δευτέρα και βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που παρουσιάζει νεκρό μετανάστη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο, μέσω ανάρτησης του κ. Πέτσα στο Twitter.

This is the first reported death among migrants trying to cross from Turkey to Greece.

One syrian man was shot dead by Greek border guards. Here is the video.@akhbar pic.twitter.com/LIM5L8d03h

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 2, 2020