“Νεκρός” μετανάστης – Έβρος: Διαψεύδει κατηγορηματικά την προπαγάνδα η Ελλάδα

“Νεκρός” μετανάστης – Έβρος: Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχει ένας νεκρός μετανάστης στα σύνορα του Έβρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, “ο μετανάστης πυροβολήθηκε στην πλάτη από Έλληνα στρατιώτη και έπεσε νεκρός”. Μάλιστα, η Hurriyet επικαλείται πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος του κρατικού καναλιού TRT, σύμφωνα με τις οποίες ο νεκρός είναι ο Ahmet Ebu Emed, ο οποίος έφτασε στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τη βοήθεια φίλων του.

Η Milliyet μεταδίδει και φωτογραφία του. Την είδηση μετέδωσε και το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές των τουρκικών αρχών. Όπως αναφέρει ο μετανάστης ήταν από τη Συρία και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίων στα σύνορα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά από τουρκικά ΜΜΕ σήμερα. Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Jenan Moussa, ο Σύριος μετανάστης επιχείρησε να περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα και πυροβολήθηκε από Έλληνες συνοριοφύλακες.

This is the first reported death among migrants trying to cross from Turkey to Greece.

One syrian man was shot dead by Greek border guards. Here is the video.@akhbar pic.twitter.com/LIM5L8d03h

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 2, 2020