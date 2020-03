Μετανάστες νησιά: Τουρκικές Αρχές μεταφέρουν βάρκα πριν το ταξίδι στην Ελλάδα

Μετανάστες νησιά: Οι τουρκικές αρχές όχι απλώς δεν εμποδίζουν, ως όφειλαν βάσει της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι απλώς κάνουν τα στραβά μάτια, αλλά βοηθούν και «σπρώχνουν» με κάθε τρόπο τους πρόσφυγες και μετανάστες να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη, δηλαδή την Ελλάδα. Βίντεο από παραλία της επαρχίας Σμύρνης, στα μικρασιατικά παράλια, δείχνει μέλη των τουρκικών αρχών να βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να ρίξουν τη φουσκωτή βάρκα που θα τους μεταφέρει στην Ελλάδα, στη θάλασσα.

Μάλιστα, μαζί τους είναι και ένας κάμεραμαν, που τραβάει πλάνα για τουρκικό κανάλι.

Η καταγραφή έγινε το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, σε παραλία ακριβώς απέναντι από τη Χίο.

Turkish authorities help immigrants invade Greece.

This was filmed yesterday in Izmir, right across the Greek island Chios#IStandWithGreece #Greece_under_attack pic.twitter.com/DJ6A4q6orb — The Duke (@john_wayne_gr) March 1, 2020

Μεταναστευτικό: Οι Αρχές τούς προμηθεύουν και με σκάλες

Στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας έχουν συγκεντρωθεί περίπου 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ του Σαββάτου 29/2 ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ και μετά την απειλή του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι θα αφήσει να περάσουν οι πρόσφυγες που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, μια ομάδα μεταναστών κατάφερε το βράδυ του Σαββάτου να φτάσει σε ένα χωριό στον Έβρο, 40 χιλιόμετρα μακριά από τις Καστανιές. Οι μετανάστες κατάφεραν να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν προς την ενδοχώρα, αφού συνάντησαν εμπόδια, όπως συρματοπλέγματα που τοποθέτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο στρατός, για να εμποδίσουν πρόσφυγες και μετανάστες να πλησιάσουν στα ελληνικά χωριά.

Με βάση τα στοιχεία του ελληνικού ΥΠΕΞ, τις τελευταίες ώρες έχουν αποτραπεί σχεδόν 10.000 απόπειρες παραβίασης των συνόρων.

Λέσβος: Κάτοικοι επιτέθηκαν σε μέλη ΜΚΟ και δημοσιογράφους

Τεταμένη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, καθώς κάτοικοι αντιδρούν στην άφιξη μεταναστών, ενώ κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν μέλη ΜΚΟ και δημοσιογράφους. Κάτοικοι μπλόκαραν τη μεταφορά μεταναστών στο ΚΥΤ της Μόριας, αλλά και την αποβίβαση άλλων από βάρκα, στο λιμάνι της Θέρμης. Μάλιστα, στο σημείο προκλήθηκε ένταση και μέλη ΜΚΟ δέχθηκαν επίθεση από ανθρώπους που τους χτύπησαν.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ενώ προπηλακίστηκαν επίσης δημοσιογράφοι, φωτογράφοι διεθνών ΜΜΕ και δημοτική σύμβουλος Μυτιλήνης, η οποία προσπάθησε να παρέμβει. Kάτοικοι δεν επέτρεψαν στην αστυνομία να προσεγγίσει το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, για να μεταφερθούν εκεί άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν σήμερα στη Λέσβο.

„Take them back where they came from!“ hardcore locals in #Lesvos shout to coast guard as they are towing the embargoed migrant dinghy. They warn they will now go stop them at Mitilini where they are apparently taken pic.twitter.com/yYVzGWwX0c — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry – the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB — Michael Trammer (@mic_tra) March 1, 2020

Έβρος: Μετανάστες πέταξαν χημικά κρατώντας την τουρκική σημαία

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στον Έβρο, με τους αστυνομικούς να δίνουν αγώνα για τη φύλαξη των συνόρων και την Τουρκία να δυσκολεύει την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας. Δυο βίντεο από τον Έβρο, που φέρνει φως της δημοσιότητας το protothema.gr, αποτυπώνουν την οριακή κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Ομάδες μεταναστών εκτοξεύουν χημικά στις δυνάμεις του στρατού και της Αστυνομίας προκειμένου να καταφέρουν να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος. Μάλιστα οπως φαίνεται καθαρά, οι αλλοδαποί πετούν πέτρες και χημικά βρίζοντας και κρατώντας την τουρκική σημαία ενώ στο δεύτερο βίντεο φαίνονται Ελληνες στρατιώτες να ρίχνουν για εκφοβισμό στον αέρα με όπλο g3 άσφαιρα.

