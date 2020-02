Μετανάστες – ΜΑΤ: Χωρίς τέλος οι επιθέσεις κατά αστυνομικών

Μετανάστες – ΜΑΤ: Βίντεο και φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις νυχτερινές επιθέσεις των μεταναστών στις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις στις Καστανιές Εβρου είδαν το φως της δημοσιότητας. Το βίντεο από την άγρια μαζική επίθεση που δέχθηκαν χθες το βράδυ οι συνοριοφύλακες και οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ στις Καστανιές Εβρου, από ανθρώπους που επιχειρούσαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα από την τουρκική πλευρά είναι συγκλονιστικό.

Όπως φαίνεται σε αυτό, γίνονται ρίψεις πυρακτωμένων ξύλων, πετρών, ακόμη και δακρυγόνων τουρκικής προέλευσης προς τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Επρόκειτο για άνδρες 18-25 ετών.

Μια πολύ δύσκολη νύχτα ήταν η χθεσινή στον Έβρο, με χιλιάδες παράνομους μετανάστες να προσπαθούν να μπουν στην ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από την Τουρκία. Πέραν της απόπειρας που καταβάλλουν ορδές παράνομων μεταναστών να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό στις Καστανιές, μπροστά από το τελωνείο, χιλιάδες ήταν οι μεμονωμένοι μετανάστες που προσπαθούσαν να μπουν στην Ελλάδα από περάσματα στο δάσος αλλά μπλοκαρίστηκαν από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις που περιπολούσαν όλη τη νύχτα. Μάλιστα, από χθες το απόγευμα ενισχύονται συνεχώς οι αστυνομικές δυνάμεις στην ελληνοτουρκική μεθόριο.

Αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού ως πολύ επιτυχημένη, προειδοποιούν όμως ότι συνεχώς φτάνουν κι άλλοι μετανάστες. Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα όπως ο ΣΚΑΙ δεν αφήνουν αμφιβολίες: Οι μετανάστες έφτασαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα με παρότρυνση, ακόμη και επίσημη βοήθεια της τουρκικής κυβέρνησης που διέθετε ακόμη και λεωφορεία στα οποία οι μετανάστες επιβιβάζονταν δωρεάν και μεταφέρονταν στην Αδριανούπολη, στην τουρκική πλευρά στο τελωνείο στις Καστανιές και σε όλο το μήκος της μεθοριακής γραμμής του Έβρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου δεν επιτράπηκε η είσοδος στην Ελλάδα σε περισσότερους από 3.000 μετανάστες! Κατά τη διάρκεια του 24ωρου που πέρασε 66 παράνομοι μετανάστες κατάφεραν να μπουν στην Ελλάδα. Γι’ αυτούς κινούνται όλες οι θεσμικά προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές διαδικασίες. Οι συλληφθέντες λαθρομετανάστες προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν το Ιράν και άλλες χώρες.

Tο πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος.

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1

— Giorgos Christides (@g_christides) February 29, 2020