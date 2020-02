Πρόσφυγες σύνορα: Επιβιβάζονται σε βάρκες προς τα ελληνικά νησιά

Πρόσφυγες σύνορα: Βίντεο όπου ομάδες προσφύγων επιβιβάζονται σε φουσκωτές λέμβους στα τουρκικά παράλια με προορισμό τα ελληνικά νησιά, μετέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής το CNN Turk. Το βίντεο έρχεται να προστεθεί στις πληροφορίες που θέλουν δεκάδες πρόσφυγες να συγκεντρώνονται την Παρασκευή στα τουρκικά σύνορα με προορισμό την Ευρώπη, μετά τις απειλές της Άγκυρας ότι, έπειτα από τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στην Ιντλίμπ της Συρίας, θα προωθήσει τους Σύρους πρόσφυγες στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Την Παρασκευή μια ομάδα προσφύγων, προερχόμενο πιθανότατα από το Αϊβαλί, πέρασε στις Σκάλες Συκαμιάς, ενώ βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το πρωί δείχνουν περίπου 300 πρόσφυγες να περπατούν προς την Αδριανούπολη για να περάσουν τα ελληνικά σύνορα.

Στο μεταξύ, από το πρωί της Παρασκευής συγκεντρωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται σε πάρκα στην Κωνσταντινούπολη. Οι πρόσφυγες και μετανάστες περιμένουν λεωφορείο για να μεταφερθούν στα σύνορα με την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, η Αθήνα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσει τα χερσαία σύνορα, όπως προκύπτει από διασταυρωμένες πληροφορίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ελληνας πρωθυπουργός έχει ενημερώσει σχετικά και τη Γερμανία καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα. Το σενάριο αυτό εξετάζεται ως μία αιτιολογημένη αντίδραση στην κίνηση των Τούρκων να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Τουρκία στήνει στα σύνορα τη δική της Ειδομένη, καθώς βάζει δωρεάν πούλμαν από την Αδριανούπολη, αγροτικά οχήματα αλλά και ιδιωτικά αυτοκίνητα για να μεταβούν στα σύνορα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

7/ If you are a refugee in Turkey, this is what you are watching the whole day on TV.

Live coverage with a clear message: borders are open to go to Europe.

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) February 28, 2020