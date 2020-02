Μετανάστες στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα η χώρα μετά τις τουρκικές απειλές

Μετανάστες στην Ελλάδα: Το τηλεγράφημα του Reuters, στο οποίο ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος εμφανίζεται να δηλώνει ότι η Τουρκία αποφάσισε να μην εμποδίζει πλέον Σύρους να φθάσουν στην Ευρώπη δια ξηράς και θαλάσσης, φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις εικόνες που μετέδωσαν τα τουρκικά Μέσα και έκαναν τον γύρο της Γηραιάς Ηπείρου και όχι μόνο. Σε αυτές μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στα παράλια της Τουρκίας και ετοιμάζονται να περάσουν από τη Σμύρνη, τα Δαρδανέλια και το Αϊβαλί στα ελληνικά νησιά, φωνάζοντας «Yunanistan», δηλαδή Ελλάδα. Προς το παρόν, το πλήθος φαίνεται να περιορίζεται σε κάποιες εκατοντάδες ατόμων (300) που από τη νύχτα μέχρι και αυτήν την ώρα, πέρασαν περπατώντας την συνοριακή πύλη της Αδριανούπολης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN Türk, τα άτομα αυτά προέρχονται από τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν και το Μαρόκο.

Πληροφορίες των τουρκικών μέσων, όμως, θέλουν τη συγκέντρωση μεταναστών στην Αδριανούπολη- είτε με ταξί, είτε με λεωφορεία- να κλιμακώνεται, ανεβάζοντας πιθανότατα κατά πολύ τον αριθμό εκείνων που επιθυμούν να επιχειρήσουν το πέρασμα αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρος φροντίζει να υπενθυμίζει στην Ευρώπη ότι στο Ιντλίμπ βρίσκεται σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένων, ενώ η τουρκική κυβέρνηση φιλοξενεί ακόμα 3,6 εκατ. Σύρους. “Η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα. Μετά τις εξελίξεις στο Ιντλίμπ (Idlib) είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ”, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στον Έβρο μεταβαίνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή.

