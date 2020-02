Τσιτσιπάς Μασσαλία: Κατέκτησε για δεύτερη φορά το τουρνουά

Τσιτσιπάς Μασσαλία: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Οζέ Αλιασίμ στον τελικό του Open 13 και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το τουρνουά της Μασσαλίας. Από την ημέρα που ξεκίνησε η διοργάνωση στο Προβένς της Μασσαλίας, ο Ελληνας αθλητής έδειχνε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Συγκεντρωμένος και ουσιαστικός, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα σε κανέναν αγώνα στον δρόμο του προς τον τελικό. Μπήκε στο τουρνουά ως ο δεύτερος του ταμπλό και μετά τον αποκλεισμό του Ντανιΐλ Μεντβέντεφ ο Τσιτσιπάς ήταν το απόλυτο φαβορί.

Το τίτλο του κατάφερε να τον επιβεβαιώσει και στο κορτ. Στον τελικό βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Καναδό Οζέ Αλιασίμ, έναν αθλητή που συχνά τον δυσκολεύει. Σήμερα ήταν μια διαφορετική μέρα καθώς το Νο. 6 της Παγκόσμιας Κατάταξης ήταν σε πολύ καλή μέρα. Πήρε γρήγορα το πρώτο σετ με 6-3 και έδειξε να έχει… άγριες διαθέσεις. Στο δεύτερο σετ, μπήκε κάπως νωθρά και μερικά καλά σερβίς του Καναδού του έκοψαν τη φόρα. Ωστόσο συγκέντρωσε ξανά τις δυνάμεις του και κατέκτησε το δεύτερο σερβίς με 6-4 σηκώνοντας το πρώτο του τρόπαιο για το 2020.

Η μεγάλη επιτυχία του Ελληνα αθλητή είναι το γεγονός πως όχι μόνο κατάφερε να πάρει το ίδιο τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιάς, αλλά το έκανε και πάλι δίχως να χάσει ούτε ένα σετ σε όλη τη διάρκεια. Τώρα, ο Τσιτσιπάς θα προετοιμαστεί για το επόμενο μεγάλο τουρνουά του στο Ντουμπάι.

