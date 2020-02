Σοφιάνα Σπίνουλα My Style Rocks: Η νέα παίκτρια, έχει το πιο “καυτό” Instagram

Σοφιάνα Σπίνουλα My Style Rocks: Μπορεί η αποχώρηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη από το My Style Rocks να υπήρξε κάπως επεισοδιακή, ωστόσο η… ζωή στο ριάλιτι μόδας συνεχίζεται κανονικά. «Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με εμπαθείς και κομπλεξικούς ανθρώπους και δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου άλλο» δήλωνε στο «Πρωινό» η Δήμητρα Αλεξανδράκη για την νικήτρια του πρώτου My Style Rocks, Ραμόνα, ενώ χωρίς να μιλήσει για εκείνον, άφηνε να εννοηθεί πως η αποχώρησή της οφείλεται στην αντιπάθεια που έτρεφε για εκείνην ο Στέλιος Κουδουνάρης. Το κεφάλαιο My Style Rocks κλείνει για την Δήμητρα Αλεξανδράκη, όμως στη θέση της το απόγευμα της Δευτέρας είδαμε ένα νέο κορίτσι. Η Σοφιάνα Σπίνουλα, 22 ετών, από την Αθήνα είναι η νέα διαγωνιζόμενη του My Style Rocks.

Η Σοφιάνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Στα 18 της ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία, ενώ ασχολήθηκε και με το χορό. Εργάζεται σε μουσικές σκηνές ως χορεύτρια. Η νέα διαγωνιζόμενη του My Style Rocks έχει λάβει μέρος σε πολλά video clips και έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες.

Η διαγωνιζόμενη του My Style Rocks είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο Instagram, όπου έχει 80.000 followers. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες. Έχει ασχοληθεί επίσης με το μόντελινγκ. Χαρακτηρίζει το στυλ της «minimal». Στο MSR ήρθε γιατί δεν θέλει να χάνει καμία ευκαιρία που της παρουσιάζεται. Της αρέσει να δοκιμάζεται. Στο τρέιλερ της εκπομπής της Δευτέρας του My Style Rocks, παρακολουθούμε την Σοφιάνα στην πρώτη της επαφή με την κριτική επιτροπή. Επιπλέον, φαίνεται πως ο Στέλιος Κουδουνάρης αντιδρά στον τρόπο που αντιμετωπίζει την κριτική η Κιάρα Μαρκέζη. Τα σχόλια έρχονται την ώρα που η μητέρα της βγαίνει δημόσια και απαντά στους επικριτές της εγγονής του Άκη Τσοχατζόπουλου.