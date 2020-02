Συρία πόλεμος: Πατέρας κάνει την κόρη του να γελάει με τις βόμβες του La Vita è Bella

Συρία πόλεμος: Το σενάριο της ταινίας La Vita è Bella αποφάσισε να εφαρμόσει ένας Σύρος πατέρας προκειμένου να προστατεύσει την 3χρονη κόρη του από τη φρίκη του πολέμου. Ο Αμπντουλάχ αλ Μοχάμεντ, η οικογένεια του οποίου υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει στην πόλη Σαρακίμπ, ανατολικά του Ιντλίμπ, σκέφτηκε να αντιμετωπίσει ως παιχνίδι τις βόμβες που συχνά-πυκνά πέφτουν σε κοντινή απόσταση από το νέο τους σπίτι στην πόλη Σαρμάντα.

Έτσι κάθε φορά που πέφτει βόμβα ο ίδιος προσποιείται ότι ο θόρυβος προέρχεται είτε από κάποιο πυροτέχνημα είτε από κάποιο παιχνίδι-όπλο. «Είναι ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει τον πόλεμο. Αποφάσισα να της μάθω ένα παιχνίδι προκειμένου να την προστατεύσω την ψυχολογία της από την κατάρρευση» εξηγεί ο αλ Μοχάμεντ μιλώντας στο Sky News.

Θέλοντας, μάλιστα, να δείξει το αποτέλεσμα του σχεδίου του ο Σύρος πατέρας ανήρτησε βίντεο με το μικρό κορίτσι να ξεσπάει σε γέλια στον ήχο μιας έκρηξης από βόμβα. Στην ταινία La Vita è Bella με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρπτο Μπενίνι, ο πατέρας, τον οποίο υποδύθηκε ο Ιταλός ηθοποιός που κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1998, ζει μαζί με τον γιο του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί προσπαθώντας να τον κάνει να πιστέψει ότι οι αγριότητες που εκτυλίσσονται γύρω του είναι ένα παιχνίδι.

Most children would cry out in fear if they heard falling bombs.

But Abdullah Al-Mohammad in Syria, has taught his three-year-old daughter Salwa to laugh at them rather than fear them.

More on their story here: https://t.co/A39GFn9ty1 pic.twitter.com/XvfxnjFpEF

