Έλενα Χριστοπούλου βίντεο κλιπ: Μούσα του τραγουδιστή Γιάννη Χριστοδουλόπουλου

Το καινούργιο μου τραγούδι που έρχεται στις 20 Φεβρουαρίου, φιλοδοξεί να πυροβολήσει την καθημερινότητα με ότι πιο κοινότυπο και καθημερινό… ➖Στο βιντεοκλίπ που πρωταγωνιστεί η Έλενα Χριστόπουλου προσπαθούμε να δώσουμε μια άλλη υπόσταση, ένα άλλο κλίμα, στα λόγια που λένε καθημερινά τα ζευγάρια μεταξύ τους.. Το ιδανικό και το άπιαστο στο παιχνίδι του να μην ξέρεις τι υπερισχύει.. @elena_hristopoulou Ήσουν η μούσα του τραγουδιού ερήμην σου… Ο χρόνος έχει τη δική του λογική όχι αυτή που έχουμε εμείς γι'αυτόν…Αυτό το τραγούδι ήρθε να βρει εμένα στη θέση του ερμηνευτή και εσένα στην απεύθυνση. Σε ευχαριστώ πολύ! Δείτε εδώ το teaser του τραγουδιού που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες από την @walnutentertainment @novelvox