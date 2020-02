Ντουπλάντις παγκόσμιο ρεκόρ: Ιστορική εμφάνιση στο επί κοντώ

Ντουπλάντις παγκόσμιο ρεκόρ: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο νεαρός Σουηδός, Αρμάντ Ντουπλάντις, στο επί κοντώ. Ο 20χρονος άλτης με 6.18μ κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ (6.17μ), που είχε πετύχει την περασμένη εβδομάδα στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας. Τότε ο Σουηδός πρωταθλητής, γεννημένος στις ΗΠΑ, είχε καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ του Γάλλου, Ρενό Λαβιλενί, με 6.16μ από το Φεβρουάριο του 2014 στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Σήμερα έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκώβη.

Ο Ντουπλάντις έχει στην κατοχή του ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα κάτω των 20. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου 2018 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με επίδοση 6.05 μ, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ κάτω των 20. Ο νέος «Μπούμπκα» έχει στόχο ακόμη μεγαλύτερα ρεκόρ και ίσως τα πετύχει στη Γαλλία, καθώς θα μετάσχει σε δύο ακόμη τουρνουά έως το τέλος του μήνα. Πρώτα στο Λιεβίν (19/2) και μετά στο Κλερμόντ (23/2).

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE

— Athletics World (@Athletics_World) February 15, 2020