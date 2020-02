Χρήστος Μάστορας Αλβανία: Η ανάρτηση στο Instagram και το κύμα συμπαράστασης

Χρήστος Μάστορας Αλβανία: Ο Χρήστος Μάστορας μέσα από τους λογαριασμούς τους σε Instagram και Facebook εξέφρασε για ακόμα μια φορά την έντονη και δημόσια δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους Βορειοηπειρώτες. Αναφερόμενος στον νόμο Κατρούγκαλου ο ίδιος αναφέρει πως το κράτος δίνει μικρότερες συντάξεις σε Βορειοηπειρώτες σε σύγκριση με Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα ο frontman του συγκροτήματος «Μέλισσες » ζητάει την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας με νόημα πώς: «Αν δεν τον κάνετε, κάποια στιγμή θα διορθώσουμε κι εμείς το λάθος που κάναμε στις κάλπες».

Πολλοί είναι οι επώνυμοι που στέκονται στο πλευρό λέγοντας πώς έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που γράφει.

«Μίλησες πολύ ωραία», του απαντάει ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Χρήστο μου πόσο δυνατός και σπουδαίος είσαι… μαζί σου…», αναφέρει σε σχόλιο της η Νατάσσα Θεοδωρίδου.

«Μπράβο σου Χρήστο συμφωνώ απόλυτα με το κείμενο σου… Επίσης ένας καλλιτέχνης δεν κρίνεται μόνο από τα τραγούδια και την σκηνική παρουσία του κρίνεται και μέσα από τις θέσεις του προς την κοινωνία… Είσαι σωστός. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ΤΩΡΑ», υποστηρίζει στο σχόλιό της η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Απίστευτα λάθη εις βάρος ανθρώπων που τους χρησιμοποίησαν κ τους εκμεταλλεύτηκαν για τις ψήφους …είχα κάποτε έναν γείτονα Βορειοηπειρώτη κ μου έλεγε ότι αισθάνεται ότι δεν έχει πατρίδα.. όταν πήγαινε στην Αλβανία τον έλεγαν κωλο Ελληνα κ όταν ερχόταν στην Ελλάδα τον έλεγαν βρωμο Αλβανό ….it’s all about money and politics!!! Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι…», γράφει ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Σε σχόλιο του ο Χρήστος Μάστορας εξηγεί για τις φωτογραφίες που ανέβασε με τον προπάππου του και συνόδεψε το post: «13 χρόνια φυλακή επειδή ήταν Έλληνας και δεν το έκρυβε… και στην Τρίτη φωτογραφία είναι ένα κομμάτι χαρτί από την Ελληνική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε που τον ευχαριστεί για την προσφορά του στο Έθνος… Μάταια κρεμασμένο σε έναν τοίχο κι αυτό…

Στην μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram ο Χρήστος Μάστορας μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι Βορειοηπειρώτες λοιπόν παρά το γεγονός ότι έχουν εκπληρώσει απόλυτα τις υποχρεώσεις τους προς το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας ΤΟΥΣ και ΜΑΣ, λαμβάνουν κατά πολύ μειωμένη σύνταξη σε σχέση με τους Ελλαδίτες που έχουν τα ίδια ένσημα! Κι όμως εν έτει 2020 αντιμετωπιζόμαστε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας! ΞΑΝΑΛΕΩ δεν είναι πιο σπουδαίο να είσαι από κάπου και δεν επιλέξαμε να είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ αλλά τι να κάνουμε;».

«Τη στιγμή που σας γράφω, βράζω μέσα μου από θυμό. Με το ζόρι καταφέρνω να πληκτρολογήσω.

Η λέξη Βορειοηπειρώτης δεν είναι συνώνυμη με τη λέξη Νοτιοαλβανός. Μιλάμε για τους Ελληνες που έχουν τη γλώσσα τους ελληνική και την κουλτούρα τους Ηπειρώτικη. Όχι οτι είναι κάτι το σπουδαίο ή το ιδιαίτερο να γεννιέσαι Έλληνας ή Αλβανός. Αυτό δεν το επιλέγεις εσύ. Όπως δυο ξαδέρφια από την Κοσοβίτσα Πωγωνίου δεν επέλεξαν να γεννηθούν στο ίδιο χωρίο αλλά ο καθένας βρίσκεται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Ο ένας να ζει στην Ελλάδα της δημοκρατίας και ο άλλος ίσως σε καμιά φυλακή του Χότζα. Αυτό που έχει σημασία όμως για κάποιον είναι να του στερείται η αλήθεια του και αλήθεια για μένα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Η Αλήθεια αποτελείται από τη λέξη Λήθη και το α- το στερητικό (Αυτό που δεν ξεχάστηκε)! Κι εσείς μας στερήσατε την αλήθεια μας! ΞΕΧΑΣΑΤΕ δηλαδή κύριοι! Μου στέλνει σήμερα ο πατέρας μου ένα γεγονός που τα media έκαναν αβαβά, λέγοντας μου τη φράση “τελικά δεν μας θεωρούν Έλληνες γιε μου”. Πρόκειται για κάτι που ο Πρωθυπουργός που τόσοι Βορειοηπειρώτες στηρίξαμε, επέλεξε να μην τηρήσει. Την αδικία που δεσμεύτηκε κι ο ίδιος, σε σχέση με τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών και τον απεχθή νόμο Κατρούγκαλου, ότι θα διορθώσει.

Στο βίντεο είναι το χωριό μου όπου οι κάτοικοί του μάταια ζωγραφίζουν ελληνικές σημαίες και αφιερώνουν πλατείες στους ήρωες του πολέμου.

Στη φωτογραφία είναι ο προπάππους μου που μάταια έκανε».