Σουντανί τραυματισμός: Μπαίνει χειρουργείο με ρήξη πρόσθιου χιαστού

Σουντανί τραυματισμός: Για ακόμα μία φορά η ατυχία «χτύπησε» την πόρτα του Ολυμπιακού. Ο Σουντανί υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.Ο Αλγερινός χτύπησε σε μονομαχία με Κλαρκ Ενσικουλού και κατευθείαν έπιασε το γόνατό του. Μετά το ματς διεκομίσθη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού με αποτέλεσμα να χάσει το εναπομείναν κομμάτι της σεζόν. Ο 32χρονος είχε μπει εξαιρετικά στο παιχνίδι του Περιστερίου και μάλιστα μέχρι να τραυματιστεί ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού. Πριν από μερικές μέρες ο Πέδρο Μαρτίνς τον είχε συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Άρσεναλ στο πλαίσιο των 32 του Europa League, επιβραβεύοντάς τον για τις πολύ καλές εμφανίσεις με τους “ερυθρόλευκους”. Σε ένα διάστημα που ο Αφρικανός ήταν φορμαρισμένος, αναγκάζεται λοιπόν να μείνει εκτός δράσης.

Σοβαρό πλήγμα για τον Ολυμπιακό και πολύ άσχημα μαντάτα και για τον ίδιο σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, που μπαίνει στην τελική ευθεία με κρίσιμα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας με ανάρτησή του στο Twitter ο Αφρικανός είχε προϊδεάσει για τα κακά μαντάτα. “Δυστυχώς άσχημα νέα για τον τραυματισμό μου, θα επιστρέψω ακόμη πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας”, ήταν το περιεχόμενο της ανάρτησής του.

Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε από τους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας ταχεία επάνοδο στον Χιλάλ Σουντανί: “Χιλάλ περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας! / @Hillal_Soudani get well soon, we are waiting for you to return strong!”, ήταν το περιεχόμενο της ερυθρόλευκης ανάρτησης.

Ο τραυματισμός του Σουντανί: