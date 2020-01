Κόμπι Μπράιαντ: Τα δάκρυα του Σακίλ Ο’ Νιλ

Κόμπι Μπράιαντ: Βούρκωσε ο Σακίλ Ο’ Νιλ μιλώντας για τον Κόμπι Μπράιαντ στην εκπομπή του TNT που ήταν αφιερωμένη στον 41χρονο αδικοχαμένο πρώην μπασκετμπολίστα. «Δεν έχω νιώσει εδώ και καιρό τέτοιο οξύ πόνο. Έχασα έναν μικρό μου αδερφό» είπε αρχικά ο «Σακ». Όταν, δε, είπε ότι δεν θα έχουν ξανά την ευκαιρία να κάνουν πλάκα ο ένας στον άλλο για τον αριθμό των πρωταθλημάτων τους, ο Σακίλ δεν άντεξε και δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του.

«Μακάρι να μπορούσα να γελάσω μαζί του όταν θα τον κάνουν δεκτό στο Hall of Fame, μακάρι να μπορούσα να του πω ξανά κάτι» είπε συγκινημένος ο πρώην συμπαίχτης του Κόμπι στους Λος Άντζελες Λέικερς. Όπως είπε η απώλεια του Κόμπι τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ δουλεύει και πόσο δεν μιλάει με τους ανθρώπους που αγαπάει. Η εκπομπή μεταδόθηκε μέσα από το γήπεδο των Λέικερες μετά την αναβολή του αγώνα τους κόντρα στους Κλίπερς σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ.

“I haven’t felt a pain that sharp in a while.. it definitely changes me.”

Shaq on Kobe Bryant. (via @NBAonTNT)

