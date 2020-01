Τραμπ – Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία για Ελλάδα, Λιβύη και Συρία

Τραμπ – Ερντογάν: Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου μεταξύ άλλων μίλησαν για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο. Ο Λευκός Οίκος, χωρίς να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, ανέφερε πως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και ο Τούρκος ομόλογός του, είχαν μία τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία είχε κυρίαρχο θέμα συζήτησης, τις τελευταίες εξελίξεις σε Λιβύη και Συρία. Ωστόσο, συζητήθηκε και το θέμα της ανατολικής Μεσογείου, όπου σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Τζουντ Ντιρ, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ερντογάν να «τα βρει με την Ελλάδα». Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος από τον Λευκό Οίκο, του τόνισε «την σημασία» να λυθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε την σημασία του να λύσουν τις διαφωνίες τους για την ανατολική Μεσόγειο, Τουρκία και Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Στην συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισημάνει την κατάσταση με τις τουρκικές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε και αυτό το θέμα στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ερντογάν τη νύχτα, ζητώντας του να λυθούν οι όποιες διαφωνίες υπάρχουν για την περιοχή, με την Ελλάδα. Στην κουβέντα κυριάρχησε το θέμα της Λιβύης, όπου ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είπε στον Ερντογάν πως πρέπει να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ερντογάν που πηγαίνει για περιοδεία στην Αφρική, κατηγόρησε ξανά τον Χαλίφα Χαφτάρ πως δεν τηρεί την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) January 28, 2020