My Style Rocks 3: Οι δύο νέες παίκτριες στο show μόδας

My Style Rocks 3: Διπλό «χτύπημα» ήρθε στο My Style Rocks αυτή την εβδομάδα. Δυο νέες σέξι παρουσίες εισέβαλαν χθες στο show μόδας του ΣΚΑΪ και θα προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν καθημερινά τους κριτές και τις συμπαίκτριές τους με όπλα τους το στιλ και την προσωπικότητά τους. Όπως είδαμε και χθες πρόκειται για τη Γεωργία Σιακαβάρα και την Κυριακή Κατσογρεσάκη. H νέα παίκτρια εμφανίστηκε στο πλατό του My Style Rocks 3 και τράβηξε πάνω της τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Ο λόγος για την 30χρονη Κυριακή. Η Κρητικιά παίκτρια, όπως ανέφερε στο εισαγωγικό βίντεο μένει στο Ντουμπάι τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

«Έχω σπουδάσει φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο Ρεθυμνού, όμως η φιλοσοφία του ταξιδιού με μάγεψε, και έτσι λίγο μετά το πτυχίο μου ξεκίνησα την καριέρα μου ως αεροσυνοδός. Όταν μετακόμισα στο Ντουμπάι, ξεκίνησα να ακούω ιστορίες για ιδιωτικά αεροσκάφη, έτσι έστειλα το βιογραφικό μου και στάθηκα αρκετά τυχερή. Η προϋπηρεσία μου και οι γνώσεις μου, οι τέσσερις γλώσσες που μιλάω με βοήθησαν για να ενταχθώ στο πλήρωμα της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας» ανέφερε η Κυριακή Κατσογρεσάκη.

My Style Rocks 3: Ο λόγος που μπήκε στο ριάλιτι

«Όταν μετοίκησα στο Ντουμπάι μου μπήκε στο μυαλό να γίνω πιλότος και έτσι έκανα τη σκέψη πράξη. Η εκπαίδευση πιλότου είναι πάρα πολύ απαιτητική, χρειάζεται πάρα πολλές θυσίες και πολλές ώρες διαβάσματος. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα τα καταφέρω στο τέλος. Έχω φανταστεί ήδη τον εαυτό μου να βρίσκεται στο πιλοτήριο και να εργάζομαι σαν πιλότος!» ανέφερε η Κρητικιά νεαρή. Όσο για τον λόγο που δήλωσε συμμετοχή στο My Style Rocks 3; «Στο My Style Rocks έρχομαι για να γίνω έμπνευση για κάποιες κοπέλες και να αποδείξω ότι μια κοπέλα μπορεί να είναι όμορφη, μορφωμένη και με στυλ!» ανέφερε η Κυριακή Κατσογρεσάκη.

Η συνέντευξη της Κυριακής Κατσογρεσάκη

Η Γεωργία Σιακαβάρα

H 45χρονη Γεωργία Σιακαβάρα ήταν σήμερα η δεύτερη νέα είσοδος στο «My Style Rocks» και μπήκε στην πασαρέλα του παιχνιδιού έτοιμη να τα σαρώσει όλα. Η νέα παίκτρια που ασχολείται με την υποκριτική αλλά και το τραγούδι έχει σπουδάσει Business Administration, φωνητική και τραγούδι με δασκάλα τη Julie Massino, μακιγιάζ αλλά και styling. Στην τηλεόραση την έχουμε δει στην «Μοντέρνα οικογένεια», «Καλές δουλειές», «Μάνα X ουρανού», «Οι συμμαθητές», «Τρίχες», ενώ έχει εμφανιστεί και σε ταινίες στον κινηματογράφο.

H 45χρονη Γεωργία αναφέρει ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τα κιλά της που εν τέλη κατάφερε να χάσει με σωστή διατροφή και γυμναστική ώστε να φοράει όποια ρούχα θέλει. Το style δεν έχει να κάνει με την ηλικία υποστηρίζει γι αυτό είναι αισιόδοξη ότι έχει ελπίδες να κερδίσει. Χθες εμφανίστηκε με concept ότι είναι καλεσμένη σε φιλανθρωπική εκδήλωση του πρόξενου του Ουζμπεκιστάν, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με ethnic dress code. Αν και άκουσε κάποιες διορθώσεις, η Γεωργία κατάφερε να τα πάει καλά και να εισπράξει 3αρια και 4αρια από τις συμπαίκτριες της, αφού είπε κι ένα ρεφρέν ακαπέλα για να δώσει έξτρα boost στην εμφάνιση της.

Η συνέντευξη της νέας παίκτριας