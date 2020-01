Αεροπλάνο – Αφγανιστάν: Δεν είναι πολιτικό, λένε οι Αρχές

Αεροπλάνο – Αφγανιστάν: Αφγανικό αεροπλάνο συνετρίβη σήμερα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στην επαρχία Γκάζνι, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για εμπορική πτήση. Η αφγανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (ACAA) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «δεν έχει καταγραφεί η συντριβή κανενός πολιτικού αεροσκάφους». Πολλά αφγανικά μέσα ενημέρωσης είχαν σπεύσει να μεταδώσουν ότι αεροπλάνο της κρατικής αεροπορικής εταιρείας Ariana Afghan Airlines συνετρίβη. Η ίδια η εταιρεία διαβεβαίωσε μέσω του λογαριασμού της στο Facebook ότι «όλες οι πτήσεις της έφτασαν κανονικά στον προορισμό τους».

Το αεροσκάφος συνετρίβη «περίπου στις 13:00 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκάζνι, ο Άχμαντ Χαν Σιράτα, διευκρινίζοντας ότι «η περιοχή δεν είναι ασφαλής» εξαιτίας της παρουσίας ανταρτών. «Πρόκειται πιθανόν για αεροπλάνο της γραμμής», πρόσθεσε, ενώ εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας, ο Αρέφ Νούρι, τόνισε ότι «δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για στρατιωτικό ή πολιτικό αεροσκάφος». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το αεροπλάνο έχει πάρει φωτιά και χωρικοί προσπαθούν να την κατασβέσουν». Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ντεχ Γιάκ, ανατολικά της πόλης Γκάζνι. Με εξαίρεση τις πόλεις, η επαρχία αυτή ελέγχεται από τους Ταλιμπάν κάτι που περιπλέκει ιδιαίτερα την αποστολή σωστικών συνεργείων και ερευνητών.

footage of crashed plane in Ghazni province of Afghanistan pic.twitter.com/BxiIJHYRmP

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε ότι οι αντάρτες «αναζητούν πληροφορίες» για το δυστύχημα. Η Arian Afghan Airlines (AAN), που περιλαμβάνεται στον μαύρο κατάλογο με τις αεροπορικές εταιρείες στις οποίες απαγορεύεται να πετούν στον εναέριο χώρο της ΕΕ, συχνά δανείζει τα αεροσκάφη της στον αφγανικό στρατό για τη μεταφορά στρατιωτών. Εκτός από την ΑΑΝ το Αφγανιστάν διαθέτει μία ακόμη αεροπορική εταιρεία, την ιδιωτική Kam Air, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στον μαύρο κατάλογο της ΕΕ.

Unconfirmed report: #Taliban claims responsibility for shooting down of US plane in eastern #Ghazni province#Breaking#Afghanistan pic.twitter.com/ligaSp0r6k

