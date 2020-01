Κύργιος Μπράιαντ: Με φανέλα του Κόμπι κόντρα σε Ναδάλ για το Αυστραλιανό Όπεν

Κύργιος Μπράιαντ: Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του αστέρα του NBA, Κόμπι Μπράιαντ. Έτσι ο Νικ Κύργιος επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του με τον Ράφα Ναδάλ για το Australian Open, ο Νικ Κύργιος έκανε ζέσταμα φορώντας μια φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ, με το Νο 8.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος κατά την είσοδό του στο κορτ φορώντας την πρώτη φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο την Κυριακή, στο οποίο επέβαινε και μία από τις κόρες του, η 13χρονη Τζιάνα. Για να τιμήσει τη μνήμη του θρύλου του ΝΒΑ, ο Νικ Κύργιος έκανε ζέσταμα με τη φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ, προκαλώντας χειροκροτήματα από την πλευρά των θεατών.

Missed the warm-up?@NickKyrgios paid homage to the late Kobe Bryant 8⃣💔#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/kTKniTJykw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020